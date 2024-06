Wekdienst 27/6: In Brussel worden de topbanen verdeeld • Dakkunst Paleis op de Dam te zien

Eerst het weer: opnieuw een zonnige dag, maar later ook wat bewolking. Het wordt 25 graden in het westen van het land tot 30 graden in het oosten. Vanavond langs de oostgrens kans op een bui.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

In Bolivia is een couppoging mislukt. Militairen die de deuren van het regeringspaleis in La Paz ramden, hebben zich teruggetrokken. De man achter de couppoging, generaal Zúñiga, is gearresteerd. Hij werd deze week ontslagen door de president, maar zei gisteren dat het leger probeerde "de democratie te herstellen en onze politieke gevangenen te bevrijden".