NOS Nieuws • vandaag, 00:57 Couppoging Bolivia mislukt, leider gearresteerd

Een poging van militairen om een staatsgreep te plegen in Bolivia is mislukt. Militairen die woensdagavond de deuren van het regeringspaleis in La Paz ramden hebben zich teruggetrokken. De man achter de couppoging, Juan José Zúñiga, is gearresteerd.

Generaal Zúñiga werd eerder deze week ontslagen door president Luis Arce. Na het begin van de couppoging woensdag kondigde aan dat er "spoedig een nieuw kabinet en ministers zouden zijn" en dat "het land niet zo kan doorgaan".

Zúñiga sprak niet expliciet van een staatsgreep maar zei hij dat het leger probeerde "de democratie te herstellen en onze politieke gevangenen te bevrijden".

De coupplegers hadden zich verschanst achter een rij militaire voertuigen terwijl honderden aanhangers van president Arce het plein bij het paleis opkwamen om hun steun aan de president te betuigen.

Op deze beelden is te zien hoe een pantservoertuig de deuren van het presidentieel paleis ramde:

0:41 Pantservoertuig ramt deuren van presidentieel paleis in Bolivia

President Arce reageerde kort na de couppoging op X. Hij zei dat de "irreguliere mobilisatie" van een deel van het Boliviaanse leger te veroordelen en dat het land zich zou verzetten tegen een aanval op de democratie. Korte tijd later beval hij de militairen zich terug te trekken en liet hij weten drie nieuwe legercommandanten te hebben benoemd.

Het nieuwe militaire commando beval de troepen die onder leiding van Zúñiga het paleis hadden bestormd, naar huis terug te keren. Niet lang daarna begonnen de militairen en gepantserde voertuigen bij het paleis zich terug te trekken. De politie nam even later de controle over van het plein.

Enige tijd later werd duidelijk dat generaal Zúñiga was gearresteerd. Het Boliviaanse OM heeft een onderzoek tegen hem geopend. Het is niet duidelijk wat de aanklachten tegen hem zijn en waar hij naartoe is gebracht.

De couppoging leidde in het land tot felle reacties. Bolivia's grootste vakbond veroordeelde de actie en kondigde een staking voor onbepaalde tijd af uit solidariteit met de regering.

Ook uit andere Zuid-Amerikaanse landen kwamen verontwaardigde reacties, onder meer van de Organisatie van Amerikaanse Staten, president Boric van buurland Chili, en de president van Honduras, momenteel voorzitter van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (CELAC). Die sprak van een "criminele coup".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) riep Nederlanders die in La Paz vertoeven woensdagavond laat op om binnen te blijven vanwege de onrust in Bolivia.

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna: "Generaal Zúñiga is eerder deze week ontslagen omdat hij dreigde met geweld te antwoorden als oud-president Morales opnieuw terugkeert als president. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Bolivia en er is al een tijd een machtsstrijd tussen president Arce en zijn voorganger en partijgenoot Morales, die alles op alles zet om opnieuw president te worden. Zowel Morales als Arce als ook de oppositie spraken zich uit tegen de couppoging. Ze riepen op de democratie te beschermen.