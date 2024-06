Leger bij politiek centrum Bolivia, president spreekt van coup

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna:

"Generaal Zúñiga is eerder deze week ontslagen omdat hij dreigde met geweld te antwoorden als oud-president Morales opnieuw terugkeert als president. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Bolivia en er is al een tijd een machtsstrijd tussen president Acre en zijn voorganger en partijgenoot Morales, die alles op alles zet om opnieuw president te worden.

Op dit moment roepen beide rivalen op om de democratie te beschermen. Het is nog onduidelijk of het hele leger hierbij betrokken is of dat het slechts gaat om een gedeelte."