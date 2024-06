ANP De app van Bunq

NOS Nieuws • vandaag, 22:47 'Bunq-medewerkers gluurden in rekeningen van klanten'

Bij onlinebank Bunq kunnen vrijwel alle medewerkers eenvoudig de bankgegevens van klanten bekijken. Dat heeft geleid tot misbruik, blijkt uit onderzoek van NRC: medewerkers konden ongehinderd gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden, kennissen en collega's.

Dit 'rekeninggluren', waarbij een bankmedewerker zonder goede reden een bankrekening bekijkt, is een overtreding van de bankierseed. Wie er op wordt betrapt, kan door de werkgever worden ontslagen en voor de Tuchtcommissie Banken worden gedaagd. In de meeste gevallen krijgt een medewerker dan een beroepsverbod, in combinatie met een geldboete.

Het stiekem bekijken van rekeningen gaat ook in tegen de eigen gedragscode van Bunq. Die schrijft voor dat medewerkers "persoonlijke informatie met de grootste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de privacywetten behandelen".

Date blijkt al relatie te hebben

Desondanks spoorde NRC vier (oud-)werknemers van Bunq op die zonder gevolgen in bankrekeningen van anderen gluurden. Zo bekeek een oud-medewerker de bankrekening van zijn date. Uit de bankgegevens bleek dat deze persoon al een relatie had en samenwoonde.

Een andere Bunq-medewerker geeft aan NRC toe rekeningen van collega's te hebben bekeken om te checken hoeveel zij verdienen. "Het was te verleidelijk", zegt ze tegen de krant.

"Als dat waar is, betekent dit dat zij hun belofte en verantwoordelijkheden ernstig hebben geschonden", zegt Bunq in een reactie. De bank vroeg NRC om de identiteit van de vier (oud-)medewerkers te onthullen. De krant gaat, vanwege bronbescherming, niet in op dit verzoek.

Doordat bankrekeningen zonder gevolgen ingekeken kunnen worden, is volgens diverse medewerkers een angstcultuur op de werkvloer ontstaan. Zo vrezen werknemers bijvoorbeeld ook dat managers via de bankgegevens kunnen controleren of iemand echt ziek is.

Om die reden willen meerdere werknemers geen rekening bij Bunq openen. Dat wordt ze niet in dank afgenomen: de bank vindt het een slecht signaal dat de eigen medewerkers hun geld ergens anders stallen.

Wie heeft er toegang?

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben bij de traditionele banken de meeste medewerkers helemaal geen toegang tot klantgegevens. "Wie dat wel heeft, kan alleen die gegevens inzien die nodig zijn voor zijn of haar taak binnen de bank", zegt een woordvoerder. Bunq is geen lid van de NVB.

"Bij Bunq stellen we onze gebruikers centraal", zegt de bank in een reactie aan NRC. "Daarom willen we dat (vrijwel) alle medewerkers, van de ceo tot de bedrijfsjurist, onze gebruikers moeten kunnen helpen met hun vragen. Hiervoor is toegang tot gebruikersgegevens nodig."

Volgens de bank volgen medewerkers onder meer privacy- en securitytrainingen om veilig met de gegevens om te kunnen gaan. "Eventuele misstanden kunnen gemeld worden bij de team lead, via de whistleblower procedure of de company confidant."

Geen extra controles

In 2021 voerde de bank volgens NRC verschillende niveaus van toegang in. Daardoor kon bijvoorbeeld de afdeling juridische zaken nog wel veel bankgegevens inzien, maar andere afdelingen niet meer. Maar dit systeem werd hetzelfde jaar weer afgeschaald, omdat bankmedewerkers klaagden dat ze niet meer bij alle gegevens konden.

De top van Bunq zou in 2022 de risico's van werknemers die grasduinen in rekeningen van bekenden hebben besproken. Desondanks kwamen er geen extra controles op.

Bunq daagde ook nog nooit een medewerker voor de Tuchtcommissie voor het zogenoemde rekeninggluren. Dit in tegenstelling tot de traditionele banken, die de afgelopen vijf jaar 43 keer een betrapte medewerker naar de commissie hebben gestuurd.