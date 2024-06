ANP Bloemen bij het huis van de twee slachtoffers Marlous en Romy.

NOS Nieuws • vandaag, 01:41 Rapport: instanties hadden schietdrama Erasmus MC niet kunnen voorkomen

De zorg- en veiligheidsorganisaties die betrokken waren bij Fouad L. hadden de geweldsexplosie niet kunnen voorkomen. Dat is de conclusie van een rapport waarin de rol van professionals werd onderzocht, in opdracht van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Fouad L. ging voorafgaand aan het schietdrama op 28 september vorig jaar berekenend te werk en liet zich niet in zijn ziel kijken door hulpverleners. Daardoor was een gedwongen zorgopname of gevangenschap niet mogelijk, schrijven de onderzoekers.

Het OM houdt de voormalige geneeskundestudent verantwoordelijk voor de dood van zijn buurvrouw Marlous en haar dochter Romy (14) in hun woning aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam en van huisarts Jurgen Damen korte tijd later in het Erasmus MC.

Dieren mishandeld

In de jaren die voorafgingen aan het drama, kwam Fouad L. in aanraking met allerlei zorgverleners en instanties. De onderzoekers spraken met het Openbaar Ministerie, politie, gemeente Rotterdam, de reclassering, een woningcorporatie, een GGZ-instelling en Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond.

Betrokkenen bij die instanties maakten zich zorgen over de mogelijkheid dat Fouad L. arts zou worden, nadat hij dieren mishandeld had in 2018 en 2021. Het was voor niemand duidelijk dat hij al maanden bezig was met het voorbereiden van het dodelijke geweld, zoals bleek uit de verklaring die hij na afloop bij de politie aflegde.

"Uit omschrijvingen van de professionals die hem hebben gesproken blijkt een hoge intelligentie en kennis omtrent de diverse bevoegdheden van alle instanties", staat in het rapport. "Op deze wijze is het hem gelukt buiten concrete zorg te blijven, maar wel de indruk te wekken meewerkend te zijn."

Zorgen bij instanties

Bij de organisaties kwamen meldingen binnen over overlast, dierenmishandeling, drankmisbruik, een betalingsachterstand van de huur. Dit leidde tot zorgen bij de instanties, maar zij hebben volgens de rapporteurs alles gedaan wat ze met de meldingen en signalen konden doen.

Hoewel het handelen van de professionals het schietdrama niet had kunnen voorkomen, kunnen er wel verbeteringen worden doorgevoerd, stelt het rapport.

Een van de aanbevelingen is om het dossier open te houden bij berekenende zorgmijding en aanhoudende zorgen. Ook moeten professionals scherp zijn op hun interne overdracht, bijvoorbeeld naar nieuwe medewerkers. En de vindbaarheid, samenhang en terugkoppeling van diverse meldpunten moet verbeterd worden.

In april vonden in de extra beveiligde zittingszaal in de rechtbank van Rotterdam de eerste twee voorbereidende zittingen plaats in de zaak tegen L. De volgende voorbereidende zitting is op 4 juli. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet, mogelijk volgt die in het najaar.