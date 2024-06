ANP Wateroverlast in Limburg vorige maand

L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 10:33 Veel vochtproblemen in Limburgse huizen, bestrijders 'drukker dan ooit'

Vanwege de vele regenval van de afgelopen maanden hebben Limburgse vochtbestrijders het drukker dan ooit, zegt een aantal van hen tegen L1 Nieuws. "We werken nu voor het eerst zelfs in de bouwvak door", aldus Peterjan Muijsers van een vochtweringsbedrijf in Venray.

Ze zijn vooral druk met ondergelopen kelders en schimmel in woningen. Marc van de Vossenberg uit Ysselsteyn werkt al 37 jaar in de branche maar heeft zo'n drukte als nu nog nooit meegemaakt, zegt hij. "Zestig kelders moeten nog bekeken worden en staan op de wachtlijst. Eigenlijk kunnen we het werk niet aan."

Dat geldt ook voor conculega Muijsers: "De agenda voor december loopt al vol. Voorheen moesten klanten hooguit twee maanden wachten. We werken nu voor het eerst zelfs in de bouwvak door."

Volgens Muijsers is de grond verzadigd geraakt door de vele regenval. Ook speelt mee dat er steeds meer water wordt vastgehouden in woonwijken. "Zo zie je in wijken steeds meer wadi's, bedoeld als opvanglocatie voor overtollig regenwater. Ook waterstanden in rivieren als de Maas en de Waal zijn omhoog gegooid. Er is weinig onderhoud aan kleine sloten, waardoor afwateren slechter gaat. Dit nieuwe beleid om water vast te houden leidt tot uitzonderlijke waterstanden en druk op kelders."

Offertestop

De bedrijven hebben de regio waarin ze werken moeten verkleinen vanwege aanhoudende drukte. Zo beperkt de vochtbestrijder in Ysselsteyn zich nu tot regio Venlo, Nijmegen en Den Bosch. Een kelder vochtvrij maken kan namelijk al tot twee weken tijd in beslag nemen.

Volgens de vochtbestrijders zitten veel collega's in hetzelfde schuitje. "De meesten hebben een offertestop. Wij niet, maar mensen moeten rekening houden met een lange wachttijd", zegt Van de Vossenberg.