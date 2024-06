Wateroverlast op Belgisch festival Graspop, campings ontruimd

Volgens de organisatie zit een flink aantal kampeerders met natte spullen en ondergelopen tenten. Zij kunnen zich melden voor hulp. Ook de gemeente werkt mee. "We willen niet dat mensen in een natte tent en een natte slaapzak moeten kruipen", zegt burgemeester Kris van Dijck van de gemeente Dessel tegen de VRT .

Ook is een aantal festivalgangers onderkoeld geraakt. Wie vandaag of morgen naar het festival gaat, kan niet meer terecht op een van de campings en moet zelf ergens anders een slaapplaats zoeken.

Volgens de VRT heeft de regen geen invloed op het programma. Graspop neemt maatregelen om de weides begaanbaar te houden; zo worden balen met stro op modderige stukken gelegd. Op het festivalterrein zelf is alles onder controle, benadrukt ook de burgemeester. "De sfeer is optimaal en het regent niet meer."

Het festival in het Vlaamse Dessel begon gisteren. Toen werden de parkeerplaatsen al gesloten vanwege de wateroverlast. Verspreid over vier dagen worden 200.000 bezoekers verwacht.

Ook maatregelen op Pinkpop

Dit weekend staan er ook in Nederland festivals op het programma die er alles aan willen doen om ervoor te zorgen dat hun bezoekers zo min mogelijk wateroverlast ervaren.

Zo houdt Pinkpop rekening met alle scenario's, ook al is er weinig regen voorspeld en is een deel van het terrein geasfalteerd. "We hebben extra rijplaten achter de hand, die worden uitgeleend door andere festivals", zei een woordvoerder van organisator Mojo Concerts gisteren.