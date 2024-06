SQ Vision In Veldhoven stonden enkele straten blank

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 18:15 • Aangepast vandaag, 21:51 Wateroverlast in Noord-Brabant, Limburg en België door zware regenval

Het grote regengebied dat vandaag over het zuidoosten van het land trekt, zorgt voor overlast in delen van Noord-Brabant en Limburg. In onder meer Veghel en Veldhoven leidt het weer tot problemen. Ook een groot deel van België heeft te maken met wateroverlast na de hevige regenval.

In Veghel is een dak van een distributiecentrum gedeeltelijk ingestort. Er raakte niemand gewond. De brandweer zegt tegen Omroep Brabant dat er aan het dak werd gewerkt.

"Door de grote hoeveelheid water die vandaag gevallen is, is een deel van het dak ingestort", zegt een woordvoerder. "Iedereen is uit het pand en de situatie is inmiddels veilig."

In Veldhoven staan enkele straten blank en stroomt het water bij huizen naar binnen. De brandweer is bezig om het water weg te pompen. In het zuidoosten van Brabant is vandaag al 30 tot 40 mm regen gevallen. Dat is de helft van wat er normaal in de hele maand valt.

Bekijk de beelden van de wateroverlast hier:

0:38 Wateroverlast in Brabant door regenval

De regen leidt ook in delen van Limburg tot overlast. Zo staan in Venray, Terblijt en Maastricht enkele straten blank. L1 Nieuws meldt dat de afrit van de A79 bij Rothem is afgesloten omdat er een flinke laag water op de weg ligt.

Ook in grote delen van België regent het langdurig en hard. Na een wolkbreuk moesten vanochtend de kleuters van een basisschool in Zottegem hun lokaal verlaten omdat het plafond het dreigde te begeven.

In tientallen Belgische plaatsen zijn straten en huizen ondergelopen. In het zuiden zijn enkele modderstromen gemeld. Bij het festival Graspop, dat komende donderdag begint, staat een groot deel van de parkeervelden onder water.

Plaatselijk veel regen

De buien trekken van Noord-Frankrijk via België richting het noordoosten van Nederland. Gedurende de avond kan veel regen vallen, plaatselijk mogelijk meer dan 50 millimeter.

Het KNMI had voor Limburg tot 20.00 uur code geel afgekondigd vanwege plaatselijke onweersbuien en waarschuwt voor wateroverlast op enkele plekken. In België geldt de hele avond code geel voor alle provincies, behalve West-Vlaanderen.