In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 15:41 Waterschappen Groningen druk met wegpompen water na hevige regen

Na hevige regenval gisteren in Groningen zijn waterschappen in de provincie druk in de weer om het overtollige water af te voeren. Het waterschap Noorderzijlvest laat meerdere gemalen vandaag op volle capaciteit draaien en het waterschap Hunze en Aa's heeft het gemaal in Woudbloem, ten oosten van de stad Groningen, in werking gesteld.

Gisteren trokken er flinke buien over de provincie. Op veel plekken is meer dan 50 millimeter gevallen, met uitschieters in de regio rond Oldambt en Veendam van ruim 90 millimeter. "Met name in de poldergebieden in het noorden is het erg nat en in ons hele gebied zijn waterpeilen behoorlijk verhoogd", meldt het waterschap Hunze en Aa's. Het waterschap denkt nog dagen nodig te hebben om al het overtollige water af te voeren.

Ook het waterschap Noorderzijlvest zegt dat het tijd kost voordat al het regenwater is afgevoerd. "Gemalen De Waterwolf en HD Louwes draaien op volle capaciteit, net als onze poldergemalen." Omdat bij het gemaal in Delfzijl een pomp buiten werking is, heeft het waterschap in Garmerwolde twee extra noodpompen geplaatst.

Ondergelopen straten

De regen leidde gisteren al tot problemen in de provincie, meldt RTV Noord. In verschillende plaatsen moesten straten en kelders worden leeggepompt. Vooral in Veendam en Appingedam was flinke wateroverlast. Ook elders in Noord-Nederland leidde het slechte weer tot problemen. Zo moest festival Oerol op Terschelling gisteravond meerdere voorstellingen en optredens annuleren:

In Groningen is het vandaag nog op veel plekken nat. Zo staan bij het Chemiepark in Delfzijl enkele straten en wegen onder water. De brandweer is momenteel bezig om het water weg te pompen.

Het waterschap Hunze en Aa's heeft zelf ook direct te maken met wateroverlast: door de hevige regenval van gisteren is de kelder van het kantoor van het waterschap in Veendam ondergelopen. Het gebouw blijft vandaag dicht en medewerkers werken thuis of op een andere locatie.