ANP / Hollandse Hoogte / Rob Engelaar Een ondergelopen akker met suikerbieten

NOS Nieuws • vandaag, 13:48 Problemen bij boeren door aanhoudende regen, groenten mogelijk duurder

Het is niemand ontgaan dat de zon zich de afgelopen maanden maar weinig heeft laten zien in Nederland, het regent vooral erg veel. Dat leidt niet alleen tot chagrijn bij veel Nederlanders, ook boeren ondervinden flink wat hinder van het natte weer.

"Alle groenten worden waarschijnlijk duurder", zegt Tineke de Vries, voorzitter Akkerbouw en Vollegrondsgroente bij LTO. Door de aanhoudende regen zullen veel gewassen te maken krijgen met schimmelziektes. Volgens De Vries bevordert vochtig en warm weer de verspreiding van schimmels, vooral aardappelen en uien hebben daar nu last van.

Normaal gesproken kunnen telers de schimmels bestrijden door chemische middelen over de gewassen te sproeien, maar dat is nu onmogelijk, zegt De Vries. "Het probleem is alleen dat je niet kan rijden met de trekker, omdat het zo nat is."

Tekorten

Maar niet alleen de schimmel is een probleem, planten kunnen ook minder goed groeien door de verzadigde grond en machines kunnen het land niet op om te oogsten. Dat leidt tot tekorten bij sommige groenten, zoals spinazie. Klanten die in supermarkten op zoek gaan naar verse spinazie komen soms voor lege schappen te staan. Dat bevestigen Albert Heijn en Jumbo. Volgens de supermarkten is het ook niet duidelijk wanneer de tekorten opgelost zijn.

ANP Natte aardappelvelden door aanhoudende regen

Ook de melkveehouderij heeft last van het natte weer, merkt Erwin Wunnekink, voorzitter Melkveehouderij bij de LTO. Sommige melkveehouders waren genoodzaakt om hun koeien op stal te houden. "De grond is vergeven van de regen, die koeien zakken tot hun knieën weg."

Dat kan problemen opleveren voor het keurmerk van 'weidemelk'. Koeien dienen na een ingestelde datum 120 dagen of 720 uur buiten te hebben gestaan om dat keurmerk te krijgen. Boeren krijgen dan een toeslag op de melk. De gekozen datum is dit jaar al twee keer uitgesteld. Op dit moment moeten boeren vóór 1 juli beginnen met de zogenaamde weidegang. "Boeren lopen daar wel tegenaan, als je niet aan de voorwaarde voldoet, loop je geld mis", aldus Wunnekink.

Omdat de dieren ook nog eens binnengehouden moeten worden tijdens hoge temperaturen in de zomer wordt de kans dat melkveehouders kunnen voldoen aan het keurmerk kleiner. "Hopelijk gaat het goed. Als je een nat najaar krijgt, wordt het een uitdaging", zegt Wunnekink.

Daarnaast kunnen boeren ook nog in de problemen komen met de voervoorraad. In de winter bestaat dat uit het gemaaide gras van het vorige seizoen en in de lente en zomer eten de koeien van het grasveld. "Je maait voor de wintervoorraad, maar je kunt nu niet maaien en hoe langer ze op stal staan, hoe meer wintervoer ze opvreten. Sommige melkveehouders zitten tegen het einde van de voorraad aan", zegt Wunnekink.