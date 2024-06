Van Rijthoven al in eerste kwalificatieronde onderuit op Wimbledon

Tim van Rijthoven is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi op Wimbledon achtergebleven. De 27-jarige tennisser, die twee jaar geleden de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Londen haalde, boog na een gewonnen eerste set in drieën voor de Japanner Yasutaka Uchiyama (ATP-203): 7-6 (6), 6-7 (3), 1-6.