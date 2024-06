De Jong door in kwalificatie Wimbledon, Van Rijthoven al in eerste ronde onderuit

Jesper de Jong heeft een eerste stapje gezet op weg naar het hoofdtoernooi van Wimbledon. De tennisser versloeg in de eerste kwalificatieronde de Amerikaan Denis Kudla in twee sets, 7-6 (7-3) en 6-2.

De Jong speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen Sho Shimabukuro en Jozef Kovalik. Als hij drie rondes overleeft is hij zeker van deelname aan het hoofdtoernooi.

Tim van Rijthoven is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi op Wimbledon achtergebleven. De 27-jarige tennisser, die twee jaar geleden de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Londen haalde, boog na een gewonnen eerste set in drieën voor de Japanner Yasutaka Uchiyama (ATP-203): 7-6 (6), 6-7 (3), 1-6.