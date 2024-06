Opnieuw onlusten in Nieuw-Caledonië na vastzetten separatisten in Frankrijk

In het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië zijn vannacht opnieuw onlusten geweest. Inwoners die naar onafhankelijkheid streven, staken een politiebureau, een gemeentehuis en andere gebouwen in brand.

Het oplaaien van het geweld houdt mogelijk verband met de overbrenging van zeven pro-onafhankelijkheidsactivisten naar Frankrijk, onder wie Cristian Tein. Tein werd woensdag opgepakt toen hij op het punt stond een toespraak te houden voor zijn politieke partij. Hij zou aan het hoofd staan van CCAT, een tak van de politiek partij Caledonische Unie die verantwoordelijk zou zijn voor de gewelddadige protesten die in mei uitbraken.

Vanwege "de gevoeligheid" van de kwestie zijn de zeven activisten met een speciale vlucht naar Frankrijk gevlogen, zegt het Franse Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar de beschuldigingen kan dan "in alle rust en zonder druk" plaatsvinden, aldus de aanklager. De verdachten zouden deel uitmaken van een criminele organisatie en onder meer medeplichtig zijn aan een poging tot moord.

Na de Tweede Wereldoorlog kregen Kanaken meer rechten. Eind jaren 60 ontstond een onafhankelijkheidsbeweging. In 2018 stemde een meerderheid in een referendum tegen onafhankelijkheid van Frankrijk.

De Kanaken werden door de Fransen onderdrukt en gedwongen om in reservaten te wonen. Al vanaf het begin van de koloniale onderdrukking kwam de inheemse bevolking regelmatig in opstand, waar de Fransen met harde hand op reageerden.

In 1853 annexeerden de Fransen Nieuw-Caledonië om meer invloed te kunnen uitoefenen op de regio. Het werd door hen gebruikt als een strafkolonie. Eind 19de eeuw werden er zo'n 20.000 veroordeelden van Frankrijk naar Nieuw-Caledonië verscheept.

Nieuw-Caledonië ligt in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië. In mei kwamen leden van de inheemse bevolkingsgroep de Kanaken in opstand tegen een plan voor een aanpassing van het kiessysteem. Die zou de invloed van de uit Frankrijk afkomstige inwoners op het bestuur vergroten, ten koste van de invloed van de Kanaken.