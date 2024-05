Nieuw-Zeeland en Australië sturen reddingsvluchten naar onrustig Nieuw-Caledonië

Op de eilandengroep ten oosten van Australië verblijven veel Australische en Nieuw-Zeelandse toeristen. "Nieuw-Zeelanders in Nieuw-Caledonië hebben een paar uitdagende dagen achter de rug en het is onze prioriteit om ze snel op te halen", zegt de Nieuw-Zeelandse vicepremier Winston Peters.

De Australische overheid meldt dat er in eerste instantie twee vluchten gaan om Australiërs op te pikken en laat weten "te blijven werken aan meer vluchten". Tot nu toe hebben enkele honderden Australiërs doorgegeven dat ze opgehaald willen worden.

Inheemse bevolking

Vorige week braken er rellen uit nadat het Franse parlement nieuwe regels had aangekondigd die meer Fransen op de eilandengroep stemrecht geeft. Voortaan mogen Fransen die minimaal tien jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemmen, terwijl dat eerder alleen gold voor mensen en hun kinderen die er al voor 1998 woonden. De inheemse bevolking is bang dat het politieke invloed verliest.