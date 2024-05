AFP Uitgebrande auto's bij een autodealer in Nouméa

Doden bij rellen en plunderingen in Nieuw-Caledonië

Bij rellen in het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië zijn drie doden en honderden gewonden gevallen. Op het eiland ten oosten van Australië is het al dagen onrustig. Er is geplunderd, voertuigen en winkels zijn in brand gestoken. In de hoofdstad Nouméa klonken vandaag schoten en scholen bleven dicht.

Rookpluimen boven de hoofdstad en tientallen uitgebrande auto's:

De autoriteiten zeggen dat er meer dan 130 mensen zijn opgepakt. De aanleiding voor de rellen is een geplande aanpassing van de regels rond de verkiezingen. De Franse Tweede Kamer stemde gisteravond in met het plan om Fransen die minimaal tien jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemrecht te geven bij de provinciale verkiezingen.

Inheemse bevolking

Dat besluit ligt gevoelig bij de inheemse bevolking. Lokale politieke leiders vrezen dat de stem van de inheemse Kanak daardoor minder waard wordt, omdat dan ook duizenden Fransen mogen stemmen en zo meer politieke invloed krijgen.

Tot nu toe mochten alleen mensen en hun kinderen stemmen die al voor 1998 op het eiland woonden. Die regel was bedacht om de Kanaken, die een minderheid waren geworden, als oorspronkelijke bewoners wel politieke invloed te laten hebben. De Franse regering zegt dat de aanpassing nodig is om de verkiezingen op het eiland democratischer te maken.

President Macron zegt dat hij geen haast heeft met het organiseren van een speciale gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer van het parlement die nodig is om de wet definitief te maken. Hij wil eerst met voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid in gesprek en heeft hun vertegenwoordigers uitgenodigd om naar Parijs te komen en te praten over de toekomstige status van Nieuw-Caledonië.

Franse agenten naar Nieuw-Caledonië

Om een eind te maken aan de rellen, heeft Frankrijk extra politieagenten naar het eiland gestuurd. President Macron houdt vandaag crisisoverleg met zijn belangrijkste ministers op het gebied van defensie en nationale veiligheid. Een werkbezoek aan Normandië heeft hij daarom afgezegd.

De afgelopen dagen raakten al meer dan vijftig politieagenten gewond. Hoewel er een avondklok is ingesteld, gaat het geweld door. Een toerist uit Nieuw-Zeeland zei tegen een televisiestation dat de straten in brand staan en er volop wordt geplunderd. Een sportwinkel van Decathlon is vernield, geplunderd en in brand gestoken. Boven de hoofdstad Nouméa hangen zwarte rookwolken.

Zelfverdediging

De drie doden zijn volgens de lokale autoriteiten jonge Kanaken. Een van hen zou zijn doodgeschoten. Volgens de Hoge Commissaris van Nieuw-Caledonië is het slachtoffer niet neergeschoten door de politie, maar waarschijnlijk door iemand die handelde uit zelfverdediging.

Nieuw-Caledonië is strategisch belangrijk voor Frankrijk. Het eiland is een grote producent van nikkel, een essentieel metaal voor de productie van oplaadbare batterijen voor elektrische auto's. Ook wordt het gebruikt voor de productie van roestvrij staal. Daarnaast vindt Macron de Franse aanwezigheid op het eiland van groot belang voor het vergroten van de Franse invloedsfeer in het Pacifisch gebied. De Fransen hebben er een militaire basis.

Nieuw-Caledonië werd in 1853 Frans bezit. De Fransen annexeerden het eiland om meer invloed te kunnen uitoefenen op de regio. Het werd door de Fransen gebruikt als een strafkolonie. Eind 19e eeuw werden er zo'n 20.000 veroordeelden van Frankrijk naar Nieuw-Caledonië verscheept. Ook werden Kanaken gedwongen om in reservaten te wonen. Na de Tweede Wereldoorlog kregen Kanaken meer rechten. Eind jaren 60 ontstond een onafhankelijkheidsbeweging. In 2018 stemde een kleine meerderheid in een referendum tegen onafhankelijkheid van Frankrijk.