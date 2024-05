Frankrijk zet 600 agenten in voor 'grote operatie' in Nieuw-Caledonië

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin heeft een "grote operatie" aangekondigd in het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië, waar het al dagen onrustig is. Meer dan 600 politieagenten worden ingezet om de volledige controle terug te krijgen over de 60 kilometer lange weg tussen hoofdstad Nouméa en de luchthaven.