Frankrijk stuurt meer agenten naar Nieuw-Caledonië, waar rellen voortduren

De aanleiding voor de rellen is de geplande wijziging van de regels rond de provinciale verkiezingen. De Franse Tweede Kamer stemde deze week in met het plan om Fransen die minimaal tien jaar in Nieuw-Caledonië wonen hierbij ook stemrecht te geven. Tot nu toe mochten alleen mensen en hun kinderen stemmen die al voor 1998 op het eiland woonden.

Vijf mensen gedood

Op Nieuw-Caledonië - sinds 1853 onderdeel van Frankrijk - is al langer discussie over de vraag of het eiland onafhankelijk moet worden. De Kanaken werden in het verleden gedwongen om in reservaten te wonen. Na de Tweede Wereldoorlog kregen zij meer rechten en eind jaren 60 ontstond er een onafhankelijkheidsbeweging. In 2018 stemde een kleine meerderheid in een referendum tegen onafhankelijkheid van Frankrijk.