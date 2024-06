Franse politie arresteert leider protestbeweging Nieuw-Caledonië, maand na onrust

Vorige maand braken er dodelijke rellen uit in het Franse overzeese gebiedsdeel, dat ten oosten van Australië ligt, nadat er wijzigingen van de regels rond de provinciale verkiezingen werden waren aangekondigd. De Franse Tweede Kamer had vlak daarvoor ingestemd met een plan om Fransen die minimaal tien jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemrecht te geven.