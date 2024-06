Guten morgen EURO 2024: stressduel tussen nummer drie van WK en Europees kampioen

NOS Het programma van maandag 24 juni

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Het is de grote dag voor groep B: de groep van Spanje, Italië, Kroatië en Albanië. Spanje is al door, als nummer 1. De andere drie landen kunnen allemaal nog doorgaan.

Albanië moet winnen van Spanje (21.00 uur), dan komen de Albanezen op vier punten en is de kans groot dat ze als een van de beste nummers drie doorgaan. Italië en Kroatië vechten een onderling duel (21.00 uur) uit om te bepalen wie naar de achtste finales gaat.

Het kan zomaar zijn dat de nummer drie van het afgelopen WK Kroatië óf de regerend Europees kampioen Italië naar huis moet.

NOS De stand in groep B

De teleurstellende Kroaten hebben zichzelf in een uiterst penibele situatie gewerkt door in de slotfase de 2-2 weg te geven tegen Albanië. Nu moet er gewonnen worden van de Italianen om het EK te redden.

De Italianen moeten op hun beurt niet verliezen, want als Albanië dan ook wint, gaan de Italianen naar huis. En eindigen met drie punten biedt geen zekerheid om als een van de beste nummers drie door te gaan naar de achtste finales.

"Voor ons is de knock-outfase met rechtstreeks uitschakeling als het ware al begonnen. Alleen een overwinning is voldoende. En laat ik duidelijk zijn: ik wil niet zo vroeg al naar huis", zei bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië.

"Dit is weer een wedstrijd in een reeks historische wedstrijden voor ons."

Zijn collega Luciano Spalletti zal wijzigingen doorvoeren in de ploeg. "We hebben fysieke frisheid nodig op het veld", zei de coach in een persconferentie in Leipzig. Hij zei niet welke spelers hij zal inbrengen.

"Ik verwacht dat de spelers wat hebben geleerd van die wedstrijd tegen Spanje, die ons pijn heeft gedaan. Ik wil een reactie zien", zei de 65-jarige Spalletti, die rekent op een gemotiveerd Italië. "Het zal misschien iets minder aantrekkelijk voetbal worden, maar we hebben nu eenmaal een positief resultaat nodig."

Nog voordat die wedstrijden gespeeld worden, spreekt bondscoach Ronald Koeman het land en de pers toe op een persconferentie voor de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk. Via een livestream te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.

Op wie moeten we letten?

Luka Modric (38) kan vanavond zomaar eens zijn laatste wedstrijd op een EK spelen. Als Kroatië verliest, gaan de Kroaten naar huis en dan is het maar de vraag of je de 38-jarige spelmaker op het middenveld nog eens terugziet op een EK - of überhaupt op een eindtoernooi. Al ziet Modric dat zelf overigens best gebeuren.

Let op Modric, dus. Voor het geval dat hierna niet meer kan. Maar kijk ook eens een linie daarachter, waar de bejubelde verdediger Josko Gvardiol de stellingen bewaakt.

Gvardiol was het nieuwe, grote talent dat doorbrak op het WK in Qatar van 2022. Mede door zijn stevige werk als mandekker bereikte Kroatië de halve finales van het WK en versloeg het Marokko in de strijd om plek drie.

Gvardiol, destijds speler van RB Leipzig, hield aan zijn optreden in Qatar de interesse van de grootste clubs ter wereld over. Vorige zomer maakte Manchester City van hem de duurste verdediger aller tijden. Naar verluidt betaalde City 90 miljoen euro.

Na zijn eerste jaar in Engeland, waar Gvardiol de landstitel pakte, gaat het op dit EK niet vanzelf. De Kroatische verdediging, met naast Gvardiol ook Ajacied Josip Sutalo, kreeg in twee duels al vijf doelpunten tegen: drie tegen Spanje, twee tegen Albanië. Achter Modric ogen de Kroaten allemaal een stuk minder zeker.

De Europees kampioen heeft het lastig. Hoe komt dat?

Ook bij de Italianen gaat het dit EK niet van harte. Al na 22 seconden moest Gianluigi Donnarumma de bal uit zijn net vissen tegen Albanië, waarna Italië de achterstand wel snel omzette naar een 2-1 voorsprong en een zege.

Tegen Spanje was Donnarumma de held, met tal van belangrijke reddingen. Het bleef bij 1-0 voor Spanje. Maar achterin leek het niet op het vertrouwde dichtgemetselde Italiaanse voetbal. Zo gek is dat niet, vertelde bondscoach Luciano Spalletti. Beulen Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn vertrokken. En Italië bouwt langzaam de speelstijl om. Van catenaccio naar combinatievoetbal.

"Wat betreft voetbal denken mensen bij ons vaak aan de kunst van het verdedigen en de snelle omschakeling", zegt de bij Napoli geroemde oud-trainer Spalletti. "In Italië zijn we druk bezig onze spelopvatting te veranderen."

Het mag veel aanvallender, met korte combinaties in de opbouw, vaak over de as van het veld. En de backs? Dat worden middenvelders. Giovanni Di Lorenzo en Federico Dimarco zijn essentieel.

Spalletti: "Ze spelen niet op hun gebruikelijke posities. Ze spelen als opkomende backs, met regelmaat voor de verdediging en zijn dus haast middenvelders."

Dat Italië achterin kwetsbaar is, klinkt dan ineens niet zo gek. Probleem: voorin ontbreekt misschien ook nog wel wat kwaliteit. Niet verliezen van de Kroaten is lang geen zekerheid.

