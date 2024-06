Pro Shots Luka Modric

NOS Voetbal • vandaag, 12:43 Modric, Kroatische volksheld van 38 jaar: 'Mijn leeftijd, mijn leeftijd, ik ben het zat'

Luka Modric, de grote man van Kroatië, is al 38 jaar. Maar begin niet over zijn leeftijd. "Ze blijven maar zeggen: zijn leeftijd, zijn leeftijd, zijn leeftijd. Ik ben het zat", verzuchtte de frêle middenvelder na de Champions League-finale van begin deze maand, toen hij de oudste Champions League-winnaar ooit werd.

"Ik voel me heel goed, zowel fysiek als mentaal', zei de Real Madrid-speler na zijn zesde Champions League-zege, een record. "Laat anderen denken en zeggen wat ze willen, ik ben blij met mezelf. Ik zit nog steeds op het hoogste niveau."

En dus is Modric gewoon weer als aanvoerder van Kroatië naar het Europees kampioenschap. Tot grote vreugde van het Kroatische volk, bij wie Modric al tijden niets meer verkeerd kan doen.

AFP Luka Modric viert zijn treffer

Modric is sinds jaar en dag een volksheld in Kroatië. In het jonge land, dat pas sinds 1991 een soevereine staat is, geldt Modric als boegbeeld van de huidige succesgeneratie. De sterkste voetballanden ter wereld hebben het stuk voor stuk lastig tegen de rood-wit-geblokte mannen, die in 2018 de WK-finale haalden en in 2022 in de halve finales strandden.

Onbetwiste leider

Van die nationale ploeg, die consequent wordt aangeduid als 'familie' in Kroatische media, is Modric de onbetwiste leider. Los van zijn overduidelijke voetballende kwaliteiten is hij ook mateloos populair vanwege zijn toewijding aan het vaderland. De ruim vier miljoen Kroaten herkennen in Modric iemand die net zoveel van het land houdt als zijzelf.

"Het laatste dat ik wil, is dat ik de nationale ploeg tot last ben", zei Modric na het Nations League-duel met Nederland in 2023. "Dat zou ik zelfs in mijn dromen niet willen meemaken: dat ik als surplus geld voor het team."

Zolang dat niet het geval is, zal hij blijven spelen voor de nationale ploeg.

ANP Modric tijdens het Nations League-duel tegen Nederland in 2023

Modric heeft al een lang voetballeven achter de rug. Via Dinamo Zagreb en Tottenham Hotspur kwam de tengere dribbelaar in 2012 terecht bij Real Madrid, waar hij inmiddels de speler is met de meeste prijzen in de clubgeschiedenis.

Afgelopen seizoen was hij vaker bankzitter dan hem lief was, maar toch heeft hij zijn contract bij de Madrilenen weer met een jaar verlengd. Naar verluidt zelfs voor een lager salaris. Het tekent Modric' liefde voor de club en passie voor het voetbal. Maar misschien nog het meest toont het zijn ijzersterke karakter.

Landmijnen

Al op jonge leeftijd werd Modric geconfronteerd met het verschrikkelijke geweld van de oorlogen in het toenmalige Joegoslavië. Hij groeide op tussen de landmijnen. Toen hij zes jaar oud was, besloten zijn ouders geboorteplaats Zadar te ontvluchten.

De reden daarvoor was bijzonder grimmig: grootvader Luka Modric, naar wie de kleine Luka was vernoemd, werd in 1991 vermoord door Servische milities. De familie Modric maakte dat ze wegkwam uit het oorlogsgebied en zocht veiligheid in een vluchtelingenkamp in de regio.

Zeven jaar lang zou Luka in het vluchtelingenkamp verblijven. Daar schaafde hij uren en uren aan zijn voetbalkwaliteiten, tot zijn schoenzolen het begaven. Maar niet alleen zijn technische vaardigheden werden er geboren: ook zijn doorzettingsvermogen ontstond voor een belangrijk deel hier.

De vermoedelijke opstelling van Kroatië: Livakovic Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol Modric, Brozovic, Kovacic Majer, Budimir, Kramaric

"De oorlog heeft me sterker gemaakt" zei Modric bij zijn transfer naar Tottenham Hotspur in 2008. "Ik wil het niet voor altijd met me meedragen, maar ik wil het ook niet vergeten."

Voorbeeldprof

In de roddelbladen zul je hem nooit tegenkomen, Modric profileert zich al meer dan twintig jaar als voorbeeldprof. Hij werkt hard, klaagt nooit en leeft voor de sport. In zijn privéleven is hij gelukkig met zijn vrouw Vanja, die hij sinds de middelbare school kent, en hun drie kinderen.

"Hij was heel erg professioneel en alleen maar met voetbal bezig. Wij gingen weleens de kroeg in na een training bij Tottenham, hij ging slapen", zei Rafael van der Vaart vorig jaar nog over Modric, met wie hij twee jaar samenspeelde bij Spurs.

AFP 2010: Luka Modric bij Tottenham Hotspur

In Duitsland gaat de onverwoestbare Modric op voor zijn negende eindtoernooi (EK's en WK's). Alleen Cristiano Ronaldo heeft meer eindtoernooien op zijn naam staan: dit jaar 11. Lothar Matthäus en Pepe (dit jaar op 9) staan gelijk met Modric.

Nog één keer

En toch nog heel even over zijn leeftijd: slechts vijf veldspelers in de geschiedenis kwamen ooit op een EK uit op een leeftijd van 38 jaar of hoger. Samen met Ronaldo en Pepe komt Modric dit EK dus in een indrukwekkend rijtje terecht.

Zelf zal Modric daar weinig van willen weten. Hij wil gewoon voetballen voor het land waarvan hij zoveel houdt, en dat zoveel van hem houdt. Wordt het zijn laatste kunstje voor Kroatië? Wees daar maar niet zo zeker van.