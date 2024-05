Eredivisiespelers Sosa, Sutalo en Ivanusec in Kroatische EK-selectie

Ajacieden Borna Sosa en Josip Sutalo en Feyenoorder Luka Ivanusec zijn opgenomen in de selectie van Kroatië voor het EK voetbal in Duitsland. Bondscoach Zlatko Dalic maakte maandag zijn 26-koppige selectie bekend.

Het EK wordt voor Kroatië naar alle waarschijnlijkheid het laatste kunstje van een succesvolle generatie. Aangevoerd door Luka Modric, die voor het EK nog de Champions League-finale speelt met Real Madrid, bereikten de Kroaten de finale van het WK in 2018. Vier jaar later werden ze derde op het WK in Qatar. Vorige zomer verloor Kroatië in De Kuip de finale van de Nations League tegen Spanje.