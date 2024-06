ANP Jerdy Schouten in duel met Antoine Griezmann

NOS Voetbal • vandaag, 11:55 Schouten haalt veel vertrouwen uit punt tegen Frankrijk: 'Tegen iedereen opgewassen'

Waar de buitenwacht niet onverdeeld positief was over het optreden van Oranje tegen Frankrijk (0-0), afgelopen vrijdag, is binnen het Nederlands elftal het vertrouwen juist gegroeid. Jerdy Schouten zag dat Nederland had kunnen winnen van de Franse topploeg.

"Dat geeft vertrouwen dat we tegen iedereen opgewassen zijn."

Voor het toernooi begon, was het nog maar de vraag of de PSV-middenvelder veel minuten zou maken op dit EK in Duitsland. Inmiddels is de 27-jarige Schouten, twee sterke optredens tegen Polen en Frankrijk verder, niet meer weg te denken uit de basis. En dat verandert de verwachtingen, merkt hij.

1:56 Schouten: 'Onrealistisch om te denken dat wij altijd 90 minuten domineren'

"Ik blijf nuchter, hoor, want ik weet zelf ook wel wanneer ik goed speel en wanneer niet. Ik heb tegen Frankrijk ook genoten, want dit is het podium waar je op wil staan, vooral tegen dit soort spelers."

Geen zenuwen

Tegen die spelers, vrijdag was het Juventus-middenvelder Adrien Rabiot, houdt de voetballer uit Hellevoetsluis vooralsnog meer dan prima stand. "Elke keer als ik op een hoger niveau speel, haak ik aan, ja. Dat gaat goed."

Maar het is voor Schouten ook niet nieuw om tegenover grote spelers te staan, vertelt hij. "Tegen Rabiot had ik in Italië ook al gespeeld. Dat helpt wel mee. Het helpt ook wel dat ik nuchter en ook niet heel zenuwachtig ben voor wedstrijden. De enige zenuwen die ik heb, zijn er omdat ik wil laten zien wat ik kan."

4:02 Bekijk de samenvatting van Nederland - Frankrijk

Met Oranje haalde Schouten met de winst op Polen en het gelijkspel tegen Frankrijk in totaal vier punten.

"Dat zorgt ervoor dat de spirit goed is, helemaal na het punt tegen Frankrijk. Die ploeg is misschien de topfavoriet en dat we deze wedstrijd niet verliezen en zelfs kunnen winnen, geeft vertrouwen dat we tegen iedereen opgewassen zijn."

Dat het spel, vooral aanvallend, wat te wensen overliet, is dan maar zo, zegt de PSV'er. "Als wij niet vooruit kunnen voetballen, dan is dat zo. Wij kunnen niet tegen iedereen 90 minuten lang domineren, zeker niet op dit niveau."

'Manifesteren'

Dinsdag speelt Oranje als koploper van groep D de derde en laatste poulewedstrijd tegen Oostenrijk. Een punt is zeker genoeg voor de achtste finales, maar ook een nederlaag hoeft niet fataal te zijn, aangezien vier van de zes beste nummers drie doorgaan naar de knock-outfase.

NOS Nederland Oostenrijk bij de NOS

Het is te hopen voor Schouten dat hij die wedstrijden ook allemaal mee kan maken, want zijn vrouw is hoogzwanger. "Maar ze is pas uitgerekend na het toernooi, hoor. Ik zal manifesteren dat ik pas na de finale en huldiging naar huis hoef, haha."