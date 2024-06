ANP Ronald Koeman en Memphis Depay

NOS Voetbal • vandaag, 17:37 Oranje traint na kraker tegen Frankrijk, Koeman neemt Depay kwartier apart

De dag na de kraker in groep D van het EK tussen Nederland en Frankrijk (0-0) is de rust wedergekeerd bij het Nederlands elftal. De volledige groep van 26 spelers verscheen om 16.00 uur in Wolfsburg op het veld voor een training van een uur.

Bondscoach Ronald Koeman nam Memphis Depay ruim een kwartier apart.

Depay kreeg veel over zich heen na het gelijkspel van gisteravond tegen titelfavoriet Frankrijk. Tijdens de training liep Koeman naar de aanvalsleider toe, waarna hij in een witte tent een individueel gesprek met hem voerde. Dat duurde bijna een kwartier. Op dat moment trainden de invallers en de reserves.

Felle duels Blind en Weghorst

Alle spelers waren aanwezig op het veld in het AOK Stadion in Wolfsburg. Koeman sprak eerst de volledige groep enkele minuten toe, waarna de basisspelers zoals gebruikelijk op de hometrainer stapten om te fietsen. Ook deden ze wat rekoefeningen.

Voltallige Nederlandse ploeg traint in Wolfsburg, Koeman houdt lange speech

Koeman focuste zich op de invallers en reserves op het veld. Zij speelden een partijvorm met drie kleine goals aan beide kanten. De sfeer op het veld was ontspannen. Oranje is met vier punten na twee duels nagenoeg zeker van een plek in de achtste finales.

Wat opviel in de partijvorm van de reserves was dat het er best fel aan toeging, vooral de duels tussen Daley Blind en Wout Weghorst. Een mooie assist van Steven Bergwijn met buitenkant rechts was een technisch hoogstandje op training.

Oostenrijk

In de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk, aankomende dinsdag om 18.00 uur, gaat het er vooral om niet als derde te eindigen om zo een sterke tegenstander in de achtste finales te ontlopen. Nummer twee Frankrijk heeft ook vier punten en Oostenrijk staat op drie punten. Het nog puntloze Polen is uitgeschakeld.

