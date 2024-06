Getty Nathan Aké in het duel met Frankrijk

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Oranje slaagt maar deels voor test tegen Frankrijk: 'Te behoudend gespeeld' Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Bovenal was de wedstrijd tegen topland Frankrijk een test. Waar staat het Nederlands elftal? Mag Oranje zich daadwerkelijk een kandidaat voor de Europese titel noemen? Conclusie: dat niveau heeft Oranje nog niet.

"Dit is het allerhoogste niveau", zei bondscoach Ronald Koeman. "We weten waar we staan en we weten dat het veel beter moet."

Qua resultaat was het goed: 0-0 tegen de vicewereldkampioen, na zeven nederlagen in de voorgaande acht onderlinge interlands. Vaak werd Oranje door Frankrijk de afgelopen jaren weggespeeld, twee keer werd het zelfs 4-0. Dan is een gelijkspel meer dan prima.

Geen triomf als in De Kuip

Liever had Koeman een glansrijke overwinning gezien, zoals Oranje in de eerste periode onder zijn leiding in De Kuip een prachtige 2-0 zege boekte op de toenmalige wereldkampioen. Zo'n triomf had Oranje geholpen, om serieuze titelaspiraties te kunnen koesteren.

Aan de bal was het gisteravond onvoldoende, daar was de bondscoach het over eens. "Tegen Polen was het voetbal een uur lang wel goed", zei Koeman. "Nu haalden we voetballend niet het niveau."

Na een veelbelovende eerste aanval en een hoopgevende eerste twintig minuten viel het tegen wat het Nederlands elftal op de mat legde in Leipzig. Oranje was slordig, waar de tactiek van Koeman juist om zorgvuldigheid vroeg.

Die tactiek was om Frankrijk aan de bal te laten en toe te slaan in de tegenstoot. Zo wilde Koeman de Fransen met hun eigen wapens pijn doen. Precies de tactiek die Didier Deschamps al jaren met veel succes bij Frankrijk hanteert.

Het resulteerde in een wedstrijd met bijna 63 procent balbezit voor de Fransen. Nederland noteerde slechts 37 procent balbezit, het laagste percentage voor Oranje in een EK-duel sinds Opta deze data verzamelt (1980).

Sporadisch gevaarlijk

Buiten die eerste kans van Frimpong werd Oranje maar sporadisch gevaarlijk. Kansrijke aanvallen strandden snel in schoonheid. Aan de andere kant lieten de Fransen ook niet veel zien, al creëerden 'Les Bleus' via vooral Antoine Griezmann wel meer kansen.

"Teleurstellend...", vond analist Pierre van Hooijdonk het na afloop. "Verdedigend was het goed, maar aanvallend verwacht je ook iets. In de tweede helft hebben we de bal achterin 86 keer rondgespeeld zonder enige poging naar voren."

Ook over de Fransen was Van Hooijdonk niet te spreken. "Met zo'n selectie laat Deschamps Frankrijk zo spelen. Het is schijtbakkenvoetbal. En Koeman deed een beetje hetzelfde. Te behoudend gespeeld, te behoudend gewisseld."

'Superleuk begin'

Rafael van der Vaart sloot zich daarbij aan. "Het was een superleuk begin, maar op een gegeven moment was het klaar. Als je hier wat wil, moet je echt wat laten zien, In de counter miste ik bepaalde power en overtuiging."

Virgil van Dijk was in zijn element in Leipzig. De aanvoerder noteerde negen uitverdedigende acties, het hoogste aantal voor een Oranje-speler sinds hij er zelf negen noteerde tegen Duitsland op 13 oktober 2018.

ANP Virgil van Dijk na afloop

Waar Nathan Aké tegen Polen nog uitblonk, was hij nu ook opvallend slordig. De linksback noteerde tegen Frankrijk een passnauwkeurigheid van 72 procent, het laagste percentage voor Aké in een interland waarin hij tenminste twintig minuten meedeed.

Les van het 'schijtbakkenvoetbal'

Ten opzichte van de ontnuchterende nederlagen van vorig jaar tegen de Fransen (4-0 en 1-2) was het gisteravond onmiskenbaar beter wat Oranje liet zien, in verdedigend opzicht. En als de goal van Xavi Simons niet was afgekeurd, dan had Nederland zelfs gewonnen.

Dat kan het Nederlands elftal in ieder geval meenemen naar de volgende wedstrijd tegen Oostenrijk. Dat moet weer een duel worden waarin Oranje in balbezit progressie laat zien.

Om bij plaatsing voor de volgende ronde later dit toernooi klaar te zijn om Frankrijk of een ander topland meer pijn te doen. De les van het 'schijtbakkenvoetbal'. De uitblinkende doelman Bart Verbruggen ziet het zitten: "Natuurlijk kunnen we ons meten met de top."