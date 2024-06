NOS Voetbal • vandaag, 23:37 Koeman: 'Doelpunt onterecht afgekeurd, want Dumfries belemmert keeper niet'

Bondscoach Ronald Koeman had er moeite mee dat de treffer van Xavi Simons tegen Frankrijk werd afgekeurd. Daardoor eindigde het groepsduel in Leipzig in 0-0.

"Die keeper kan er never nooit bij", zei Koeman. "En dat komt niet omdat Denzel daar staat. Het is niet zo dat hij de keeper belemmert."

Een minuut of twintig voor het einde schoot Simons raak. Maar de treffer werd op advies van de grensrechter afgekeurd, omdat Dumfries naast doelman Mike Maignan stond. De VAR keek minutenlang naar het moment, maar besloot uiteindelijk niet in te grijpen.

"De scheidsrechter heeft vier minuten aan zijn oren gezeten. Als je zoveel tijd nodig hebt, dan moet je een doelpunt geven", vond Koeman.

Toch was de bondscoach van het Nederlands elftal niet echt boos op de arbitrage. "Ik kan me voorstellen dat ervoor wordt gevlagd. Maar ik denk dat Denzel de keeper niet belemmerd heeft, hij reageert gewoon helemaal niet omdat hij te laat is."

Simons wond zich evenmin op over de discutabele beslissing: "Dit is de nieuwe technologie van het voetbal. De VAR maakt deze beslissing. Ik zou veel kunnen zeggen, maar het gaat niet meer veranderen. Het is een keuze van de scheidsrechter. We moeten nu doorgaan."

Terwijl de rest van de Oranje-spelers uitgebreid juichten, hield Dumfries zich afzijdig. De verdediger besefte meteen dat de treffer mogelijk kon worden afgekeurd.

"Ik twijfelde gelijk, want ik wist dat ik achter de laatste verdediger stond. Anderzijds had hun keeper naar mijn idee nog genoeg ruimte, maar de scheidsrechter vond dat ik te dicht op hem stond."

Koeman is blij

Met het gelijkspel was Koeman erg tevreden. "Uiteindelijk hebben zij de betere kansen gehad. Op zich is een punt prima."

"Ik vind dat we in balbezit niet goed gespeeld hebben", oordeelde Koeman. "Verdedigend was het wel goed. Voetballend hebben we ons niveau niet gehaald, maar dat komt ook doordat je tegen een sterke tegenstander speelt."

Door het gelijkspel is Oranje nagenoeg zeker van een plek in de knock-outfase, omdat ook de vier beste nummers drie doorgaan. "We hebben vier punten uit twee wedstrijden, daar had ik vooraf voor getekend. Ik ben blij, hoor."

