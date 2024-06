NOS Voetbal • vandaag, 23:49 Reijnders vond Oranje niet angstig tegen Fransen: 'Maar we moesten wel oppassen'

Dat ene punt tegen Frankrijk was natuurlijk meer dan welkom. Maar baalden de spelers van het Nederlands elftal stiekem van het feit dat ze aanvallend niet iets meer hebben afdwongen?

Tijjani Reijnders, die naast Jerdy Schouten voor de verdediging speelde, had toch wel vrede met het verloop van de avond. "We moeten wel tevreden zijn met dit punt. We creëerden zo nu en dan wel ruimtes, maar het mocht niet zo zijn."

In de tweede helft was Frankrijk een tijdlang heel dreigend en leek een tegengoal voor Oranje een kwestie van tijd. "We merkten toen wel dat we echt terug werden gedrukt. Misschien begin de vermoeidheid ook een rol te spelen, want we hebben veel moeten lopen."

Lopen deed ook Reijnders, vaak in het kielzog van de slim bewegende Antoine Griezmann. De aanvallende middenvelder kwam vooral in de eerste helft vaak vrij op levensgevaarlijke plekken.

Communiceren over Griezmann

Reijnders had de complexe taak Griezmann in de gaten te houden. "Hij zwerft heel veel en ik kan als linkermiddenvelder niet steeds helemaal naar de rechterkant meegaan. Dat was een kwestie van communiceren met Jerdy Schouten en Stefan de Vrij. Maar het blijft gewoon een hele slimme speler."

Uiteindelijk werden de Fransen (met enig geluk) net in toom gehouden. Oranje durfde in de slotfase niet in de aanval te gaan. Reijnders kan ermee leven. "We hadden geen angst, maar moesten wel oppassen. Uiteindelijk hebben we wel een punt over de streep getrokken. Ook dat is waardevol in deze fase."