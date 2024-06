AFP Memphis Depay baalt tijdens duel met Frankrijk

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Kritiek op Depay in Oranje neemt toe, spits zelfbewust: ‘Ik snap de vragen’ Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

De buitenwereld, maar bovenal Memphis Depay zelf had tot nu toe meer van zijn EK verwacht. Waar hij een gangmaker wil zijn, zagen we tegen de Fransen toch vooral iemand die genoeg moeite had met zijn eigen spel.

Paaltjesvoetbal. Wie heeft het als kind niet gespeeld? Alleen is de straat voor even veranderd in een Wolfsburgse grasmat en zijn de paaltjes oranje foamrollers geworden. Het plezier bij de beoefenaars is nog altijd even groot.

Depay heeft de grootste lol wanneer hij tijdens de uitlooptraining een spelletje bedenkt met Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Stefan de Vrij. Van een meter of twintig elkaars paaltje proberen te raken met een bal. Alleen maar winnaars.

Dan heeft Depay er al een gesprek van ongeveer vijftien minuten met bondscoach Ronald Koeman opzitten. Wat daar op het trainingsveld in Wolfsburg wordt besproken, de dag na de 0-0 in Leipzig, is gissen. Maar dat er ruimte is voor verbetering, is duidelijk.

Eindelijk begon Depay eens fit aan de voorbereiding van een eindtoernooi. In Zeist maakte hij de afgelopen weken een uitstekende indruk. Zijn spel in de gewonnen oefenduels met Canada en IJsland was overtuigend. Dit kon weleens zijn EK worden, op weg naar de titel topscorer aller tijden van Oranje.

Zijn waarde voor dit Nederlands elftal staat buiten kijf. Zijn staat van dienst is indrukwekkend, met 45 goals in 94 interlands. Met een Depay in topvorm kan Oranje naar grote hoogtes stijgen. Dat weet Koeman, dat weet Depay.

Zwoegen op een eiland

Juist daarom was het zo'n tegenvaller om de transfervrije spits zo te zien spartelen tegen een topland als Frankrijk. "Ik stond vaak op een eiland", luidde de conclusie van Depay zelf na afloop in de catacomben van de Leipzig Arena.

"Wanneer er een bal naar mij toe kwam, was er weinig ondersteuning. Dan moet je de bal vasthouden en dat lukte een aantal keer niet helaas. Dat moet beter", aldus Depay, van wie 9 van de 29 balcontacten uitmondden in balverlies.

Dat het Oranjepubliek in het stadion vrijdagavond al vroeg riep om een invalbeurt van Wout(je) Weghorst, zal voor Depay ook niet heel fijn zijn. Al helemaal niet met de wetenschap dat Weghorst iets deed dat Depay nog niet lukte dit EK: scoren.

Nieuwe single met Akwasi

Op de dag van Nederland-Frankrijk bracht Depay, artiest in zijn vrije tijd, een nieuwe single uit, samen met rapper en activist Akwasi. Het nummer heet 'Bedankt Voor Je Mening' en gaat, zoals de titel al doet vermoeden, over de vele meningen van buitenaf waarmee zij moeten omgaan.

Dat blijkt dit EK maar weer als Depay met een hoofdband gaat spelen. Het maakt veel tongen los in Nederland. De reactie van de aanvaller? Hij laat de woorden 'who cares' op de band bedrukken.

Op het ontwerp van de single is de veelbesproken haarband, inmiddels razendpopulair onder de Nederlandse fans, ook terug te zien in het silhouet van de voetballer.

Houd je hoofd koel

Op het voetbalveld hoopt het Oranjelegioen snel de Depay te zien die duels beslist met een vleugje genialiteit. "Ik houd mijn hoofd koel en weet wat ik moet doen", zei Depay vrijdag na de krachtmeting met Frankrijk.

"Maar zeker in de eerste groepswedstrijd, tegen Polen, zat ik er lekker in. Als je dan een goal maakt, zegt iedereen dat ik een fantastische wedstrijd heb gespeeld. Maar ik snap de vragen. Dat het beter moet, daar ben ik het mee eens."

Het is Depay die met zijn aanwezige talent, doorzettingsvermogen en karakter van dit Nederlands elftal net dat beetje meer kan maken. Dat lukte het vorige EK niet. Dat lukte ook in Qatar niet. Maar dit EK kan het nog wel lukken.

Ondanks de aanzwengelende kritiek van de buitenwereld, moet Depay vooral in zichzelf blijven geloven. Of zoals hijzelf rapt: "Ik heb één ding: bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen. Einde mededeling."