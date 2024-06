EPA Het moment waar het allemaal om draaide gisteravond

NOS Voetbal • vandaag, 12:49 Buitenspelgoal Simons houdt gemoederen bezig: 'Onbegrijpelijk dat Taylor niet zelf is gaan kijken'

Wel of niet terecht afgekeurd? De 1-0 van Xavi Simons tegen Frankrijk, die scheidsrechter Taylor na tussenkomst van de VAR wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries annuleerde, hield de gemoederen na de wedstrijd tegen Frankrijk danig bezig. En nog steeds.

Bondscoach Ronald Koeman, die vond dat het doelpunt ten onrechte werd afgekeurd, krijgt bijval van Stéphane Lannoy. "Ik heb hier een vrij duidelijke mening over", zei de voormalige Franse topscheidsrechter in een uitzending van Radio Monte Carlo (RMC) Sport. "Ik vind het een geldig doelpunt."

"Er vallen verschillende dingen te zeggen over deze buitenspelsituatie", stelde Lannoy. "Je moet eerst de vraag beantwoorden of de speler zich in het gezichtsveld van de doelman bevindt en of hij in de baan van het schot staat. Dat was niet het geval. Hij hindert het zicht van doelman Mike Maignan niet. Ook staat hij niet te dicht bij de doelman of leunt hij op hem."

Bekijk hier het moment terug:

1:23 Wat een pech voor Oranje: treffer Simons afgekeurd wegens buitenspel Dumfries

Ook bij de BBC kiezen ze de kant van Oranje. "Frankrijk heeft hier veel geluk gehad", zei oud-spits Alan Shearer na afloop in zijn analyse. "Als je de camerabeelden van achter het doel ziet, dan kan de Franse doelman niet duiken vanuit zijn houding. Hij komt niet bij de bal en Dumfries heeft totaal geen invloed op hem."

Presentator en oud-spits Gary Lineker voegde eraan toe: "Je moet beslissen of de doelman wordt gehinderd en dat is duidelijk niet het geval. Hij staat ver van Dumfries af. Als hij zou duiken, zou hij hem misschien bijna kunnen bereiken."

Eindverantwoordelijk

Wat voormalig Nederlandse topscheidsrechter Mario van der Ende vooral stoort, is dat Taylor niet zelf is gaan kijken naar de beelden. "Onbegrijpelijk. In de spelregels staat dat de scheidsrechter eindverantwoordelijk is", zegt hij vanaf zijn vakantieadres in Spanje.

"Blijkbaar was er binnen zijn VAR-team discussie of Dumfries wel of niet hinderlijk buitenspel stond, want het duurde wel een paar minuten. Dan was het goed geweest om Taylor er zelf ook nog naar te laten kijken."

ANP Taylor luistert naar de VAR, Simons wacht

Dat vindt ook oud-spits Wayne Rooney: "Als je naar de monitor gaat, kan de scheidsrechter tenminste een beslissing nemen en dan is het zijn eigen mening. Ik denk dat het een doelpunt is. Het was frustrerend hoe lang het duurde."

Ook in België was er bijval voor Koeman: "We weten allemaal dat Maignan nooit aan die bal zal geraken", zei Union-speler Noah Sadiki in zijn analyse op de Belgische omroep VRT.

"Filip Joos zei het mooi in zijn commentaar", meende Youri Mulder, voormalig spits van het Nederlands elftal. "Dumfries verhinderde de duik die er nooit is gekomen."

Er moet in de kwaliteit van de VAR worden geïnvesteerd. Nu zijn dat niet de beste scheidsrechters van een land. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende

Op de de regel hinderlijk buitenspel te duiden, zegt Van der Ende: "Het gaat erom of Denzel Dumfries de Franse keeper belemmert om naar de bal te duiken, ook al blijft hij stil staan."

En maakt het dan nog uit of doelman Mike Maignan wel of niet daadwerkelijk duikt? Van der Ende: "Mijns inziens niet. Als hij duikt, komt hij misschien wel met zijn hoofd tegen de knie van Dumfries, met het risico geblesseerd te raken. Staat hij in de baan van de duik? Daar kun je over discussiëren en dat hebben ze bij de VAR dan ook duidelijk gedaan."

ANP Van der Ende als scheidsrechter in 2001

Het zou Van der Ende bekoren als de eindverantwoordelijkheid in dergelijke situaties bij de VAR komt te liggen. "En dan moet er in de kwaliteit van de VAR worden geïnvesteerd. Nu zijn dat niet de beste scheidsrechters van een land, want die lopen op het veld, zoals Danny Makkelie bij Nederland."

En het zou volgens Van der Ende ook helpen als de scheidsrechterscommissie van de UEFA klip en klaar gaan communiceren over beslissingen van de VAR die discussie oproepen.

"Zoals de duw van de Gündogan tegen de Hongaar Orban bij de 1-0 van Duitsland, die Makkelie niet bestrafte. Of de handsbal van Openda, waardoor de gelijkmaker van Lukaku voor de Belgen tegen Slowakije niet telde. Nu weer de afgekeurde goal van Simons. Leg uit wat er volgens de spelregels goed en fout is gegaan. Neem als UEFA daar je verantwoordelijkheid in. Wees duidelijk."