Richard de Mos in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping

Richard de Mos 💚💛 @ RicharddeMos

“Van niets iets proberen te maken,” dat is de inzet van het Openbaar Ministerie anno 2024. Het eigen gezicht redden lijkt leidend. De rechtbank in Rotterdam was hierover klip en klaar. Met het volste vertrouwen en met deze uitspraak in de zak vandaag naar het Gerechtshof. https://t.co/ONAY8T6ozW