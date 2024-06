Prutswerk en pech: gemiddeld meer eigen doelpunten dan ooit op dit EK

Het zag er ietwat knullig uit, hoe Riccardo Calafiori gisteravond de bal in eigen doel liep. Maar de Italiaanse verdediger kon geen kant meer op toen de voorzet van de Spaanse buitenspeler Williams van richting veranderde. En dus liet hij zich machteloos op het gras vallen toen de bal in het net verdween.

Een schrale troost voor Calafiori: hij is niet de enige speler die op dit EK een eigen doelpunt heeft gemaakt. Antonio Rüdiger, Maximilian Wöber, Robin Hranac en Klaus Gjasula gingen hem voor. Na 18 wedstrijden vielen er al 5 eigen goals. Wat neerkomt op een gemiddelde van 0,28 per wedstrijd.

Gemiddeld en per duel vielen er nog nooit zoveel eigen doelpunten als in dit toernooi, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau Opta. Ter vergelijking: op het WK in Qatar van 2022 waren er over 64 wedstrijden maar 2 pechvogels te bespeuren.