NOS Voetbal • vandaag, 22:53 Wereldgoal Shaqiri niet genoeg voor Zwitserland: 1-1 tegen Schotten

2:27 Bekijk de samenvatting van Schotland - Zwitserland

Zwitserland heeft zijn tweede groepsduel op het EK voetbal met 1-1 gelijkgespeeld tegen Schotland. In Keulen werd het een wedstrijd waarin mooie acties en fouten elkaar afwisselden en een gelijke eindstand terecht was.

Eerder vandaag klopte Duitsland in dezelfde groep Hongarije met 2-0, waardoor Duitsland als eerste land al door is naar de achtste finales. Zwitserland is door het gelijke spel nog niet zeker van een plek bij de laatste zestien.

Verrassende voorsprong

Na twaalf minuten kwam Schotland verrassend op voorsprong, via een perfect uitgevoerde counter. Na een mislukte voorzet van Xherdan Shaqiri staken de Schotten razendsnel het veld over. Scott McTominay schoot op doel en de bal werd van richting veranderd door Fabian Schär: 1-0. De treffer ging in eerste instantie de boeken in als eigen doelpunt, later ging de eer alsnog naar McTominay.

De 1-1 liet niet lang op zich wachten. Anthony Ralston leverde de bal vlak voor de zestien zo in bij Shaqiri, die geen seconde twijfelde en de bal in een keer vol in de kruising schoot. Weer een prachtgoal op dit EK, en een duidelijk signaal naar bondscoach Murat Yakin, die Shaqiri geen speelminuten had gegeven in de eerste groepswedstrijd.

Shaqiri scoort nu voor het zesde eindtoernooi op rij. Het is zijn zevende eindtoernooi in totaal, een Zwitsers record. In totaal maakte de middenvelder van het Amerikaanse Chicago Fire vijf EK-goals en vijf WK-goals.

Dan Ndoye dacht na 32 minuten de 2-1 voor Zwitserland te maken, maar hij had buitenspel gestaan toen Manuel Akanji de bal naar hem kopte.

Ook na rust kreeg Ndoye een enorme kans op de 1-2, maar hij stuitte op de Schotse doelman Angus Gunn. Bij die actie raakte verdediger Kieran Tierney geblesseerd aan zijn been. Hij kwam slecht neer en moest per brancard van het veld.

Aan de andere kant van het veld kopte Grant Hanley op de paal uit een vrije trap van Andrew Robertson.

Een winnende treffer hing de hele tijd in de lucht. Invaller Breel Embolo was de volgende die het net vond, maar ook zijn treffer, die volgde na een mooie steekbal, werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase kregen beide ploegen nog serieuze mogelijkheden, maar de gelijke stand bleef op het bord.