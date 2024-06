NOS Voetbal • vandaag, 19:52 Duitsland verslaat ook Hongarije en is zeker van achtste finales op EK

3:43 Bekijk de samenvatting van Duitsland - Hongarije

Duitsland heeft ook zijn tweede EK-groepsduel gewonnen. In Stuttgart was het gastland met 2-0 te sterk voor Hongarije. Net als in het eerste duel, dat met 5-1 gewonnen werd van Schotland, was Jamal Musiala belangrijk voor de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann.

Door de tweede zege op rij en eerdere resultaten in andere poules is Duitsland als eerste land zeker van een plek in de achtste finales.

Hongarije verloor zijn eerste wedstrijd met 3-1 van Zwitserland en was er dus alles aan gelegen om zijn kansen om door te gaan naar de laatste zestien te vergroten.

Reuters Musiala viert de 1-0

Beide ploegen openden aanvallend, onder toeziend oog van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Hongaarse president Viktor Orbán. Al na tien seconden moest Manuel Neuer in actie komen toen een Duitse variant van de aftrap mislukte, en de bal vlak voor het eigen doel belandde.

Vervolgens zetten de Duitsers ook meteen aan. Kai Havertz was na tien minuten dicht bij de 1-0. Toch bleef de verdediging kwetsbaar voor Hongaarse aanvallen, die er genoeg waren in het eerste kwartier.

Musiala opent score

In de 22ste minuut was het raak voor Duitsland. Musiala gaf een kort steekballetje op Ilkay Gündogan, die in de zestien klaarstond. Hij miste, gaf de bal terug aan Musiala en het 21-jarige talent schoot raak (1-0). Videoscheidsrechter Rob Dieperink keek nog even of Gündogan Willi Orbán onreglementair had omgeduwd, maar de treffer bleef staan.

Hongarije antwoordde met een prachtige vrije trap van Dominik Szoboszlai, maar Neuer voorkwam een snelle gelijkmaker. Voor rust leek die er alsnog te komen. Orbán's kopbal stuitte op Neuer, waarna Roland Sallai in tweede instantie het net vond. Eerstgenoemde stond echter buitenspel, waardoor de treffer afgekeurd werd.

Bekijk hier de doelpunten van Duitsland:

Na rust was Barnabás Varga de volgende die dicht bij een Hongaarse treffer was. Duitsland oogde net een stukje minder scherp dan tegen Schotland.

Toch stond het na 66 minuten 2-0. Gündogan schoot met links raak op aangeven van Maximilian Mittelstädt. Het was de beslissende klap voor Hongarije, dat daarna niet veel meer te vertellen had. Op een moment in de slotfase na, toen Neuer de bal even losliet, waardoor er nog even gevaar ontstond.

Duitsland staat na twee groepswedstrijden op zes punten, Hongarije is nog altijd puntloos, waardoor die ploeg vol aan de bak moet in zijn duel met Schotland.