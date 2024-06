ANP Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 16:55 Griekspoor zet Sinner aan het werk, maar Italiaanse nummer één wint in Halle

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van het grastoernooi in Halle niet kunnen stunten tegen Jannik Sinner. De Italiaan was bij zijn eerste wedstrijd als nummer één van de wereld te sterk voor de Nederlander: 6-7 (8), 6-3, 6-2.

Griekspoor heeft op Mallorca volgende week nog een laatste voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat de week daarna van start gaat.

Griekspoor speelde prima tegen Sinner en kon goed mee, al ontsnapte hij in de openingsset. Sinner liet hem in de tiebreak terugkomen van 5-1, liet twee setpunten liggen en daarna benutte Griekspoor z'n derde wel.

Snoekduik

De Nederlandse nummer 27 van de wereld was bij 2-2 in de tweede set dicht bij een break, maar het werd 2-4. Sinner boog 0-40 om en een game later brak hij Griekspoor met een prachtbal; nadat de Nederlander in een intense rally de bal via de netband had gespeeld, pareerde Sinner met een snoekduik uit bijna geslagen positie.

In de derde set was de klasse van de Italiaan Griekspoor te gortig: Sinner brak de opslag van Griekspoor in de derde en zevende game en won de beslissende set met 6-2. Sinner speelt in het Duitse Halle zijn eerste toernooi op gras dit seizoen en toonde na een moeizame eerste set zijn klasse.

In aanloop naar Wimbledon (1 tot en met 14 juli) heeft Australian Open-winnaar Sinner geen andere grastoernooien op zijn agenda staan. Griekspoor speelde vorige week vier partijen op het gras van Rosmalen, waar hij als titelverdediger sneuvelde in de halve finales tegen Sebastian Korda.