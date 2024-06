De Minaur domineert finale in Rosmalen en verslaat Korda

Alex de Minaur heeft het Libéma Open gewonnen. De als eerste geplaatste Australiër was in de finale van het grastoernooi met 6-2, 6-4 te sterk voor Sebastian Korda.

Het was eenrichtingsverkeer in Rosmalen. De Minaur was vanaf moment één de betere en zette Korda constant onder druk. Hij won de eerste set dan ook met overmacht.