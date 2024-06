Samsonova wint 's ochtends halve finale in Rosmalen en speelt vanmiddag finale

Ljoedmilla Samsonova speelt vanmiddag om 14.30 uur de finale van het Libéma Open tegen Bianca Andreescu. De Russische moest vanochtend haar halve finale tegen landgenote Ekaterina Alexandrova afmaken, die gisteren vanwege de regen was afgebroken.

In drie sets won Samsonova met 6-3, 6-7 (1) en 6-1. Andreescu had zich gisteren al geplaatst door in de halve finale overtuigend te winnen van de Hongaarse Dalma Gálfi.