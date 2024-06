Voormalig US Open-winnares Andreescu herrijst in Rosmalen met finaleplaats

Bianca Andreescu heeft zich voor het eerst in bijna twee jaar weer geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi. De Canadese, de mondiale nummer 228, rekende op het gras van Rosmalen in de halve finales af met de Hongaarse Dalma Galfi: 6-4, 6-2.

Andreescu won in 2019 de US Open, maar kreeg daarna met een zware knieblessure te maken en een lange vormdip. In Rosmalen won ze in de kwartfinales knap van Naomi Osaka en vandaag maakte ze halverwege de eerste set het verschil.