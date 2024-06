ANP Bianca Andreescu won de titanenstrijd met Naomi Osaka.

NOS Sport • vandaag, 20:20 Andreescu beslist titanenstrijd met Osaka nipt in haar voordeel in Rosmalen

Bianca Andreescu heeft op het tennistoernooi Libéma Open in Rosmalen de halve finales bereikt. De Canadese was in een titanengevecht met 6-4, 3-6, 7-6 (3) Naomi Osaka de baas.

Het publiek in Rosmalen werd lang op de proef gesteld, maar wie de regenbuien had getrotseerd kreeg waar voor het geld. De Canadese Bianca Andreescu (winnares van de US Open in 2019) en Naomi Osaka (tweevoudig winnares van de US Open en de Australian Open) trakteerden de bezoekers op een heerlijk duel.

De enige eerdere ontmoeting was in 2019 en werd nipt gewonnen door de Japanse, maar toen was zij de nummer vier van de wereld en haar opponente (die net de US Open had gewonnen) de nummer zes.

Voormalig nummer een Osaka (tegenwoordig 125ste van de wereld) zakte weg door blessures en zwangerschapsverlof. Andreescu kreeg te maken met een flinke vormdip na zware knieblessures en is tegenwoordig 228ste op de WTA-ranglijst.

ANP Naomi Osaka geconcentreerd in haar duel met Bianca Andreescu.

Maar beide vrouwen zijn op de weg terug, zo bleek in de enerverende ontmoeting. Na een regenbreak van ruim twee uur trok Andreescu gedecideerd de eerste set naar zich toe, maar ze werd in de tweede bij vlagen overklast door de Japanse Osaka.

In de derde set maakte Osaka een 5-2 achterstand goed, maar in de tiebreak gaf ze de wedstrijd met vijf onnodige fouten op rij alsnog uit handen.

Libéma Open live bij de NOS Dagelijks is er een wedstrijd van een Nederlandse tennisser of een internationale topper op het Centre Court van het grastoernooi van Rosmalen live te zien bij de NOS. Een van de halve finales is zaterdag vanaf 12.30 uur te zien op NOS.nl, de NOS-app en op NPO 1. Een van de drie andere halve finales is ook live te zien, alleen op NOS.nl en de NOS-app. Welke partijen dat zijn, wordt later bekend. Zondag is de finale van de mannen (vanaf 11.55 uur) live te zien op NOS.nl, de NOS-app en op NPO 1. De finale van de vrouwen (14.30 uur) is te volgen via NOS.nl en de NOS-app.

"Zij heeft zo'n geweldige service", toonde Andreescu ontzag voor tegenstandster na afloop bij Ziggo Sport. "Mijn doel was om de bal in het spel te houden en mijn kansen te grijpen."

Opvallend was dat de Canadese bij elke kantwissel minutieus het gras van haar zolen verwijderde. Glijpartijen op het vochtige gras kunnen immers grote gevolgen hebben, zeker bij een speelster met een geschiedenis van knieproblemen.

"Ik wil respect hebben voor het gras", verklaarde Andreescu "Het was zo glad af en toe. Maar dan kan ik gaan schelden op het gras, maar dat kan de hele partij veranderen. Ik moet gewoon vertrouwen dat mijn lichaam het aankan."

ANP Bianca Andreescu veegt het gras tussen de noppen van haar schoenzolen weg.

Eerder op de dag - voor de grote regenbuien - plaatsten Dalma Galfi en Ljoedmila Samsonova zich al voor de laatste vier. De Hongaarse qualifier Galfi, die in de eerste ronde Arantxa Rus de weg versperde, was de Servische Aleksandra Krunic met 7-5 en 6-3 de baas.

Krunic, door blessures afgezakt naar plek 400 op de wereldranglijst, zorgde in de tweede ronde nog voor de sensationele uitschakeling van de nummer vijf van de wereld Jessica Pegula. In de halve finales stuit Dalfi op Andreescu.

De Russische Samsonova won met 6-4, 7-5 van de Belgische Greet Minnen. Haar tegenstander komt uit het duel tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de winnares van de afgelopen twee edities in Rosmalen, Jekaterina Alexandrova.