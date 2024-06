NOS Sport • vandaag, 08:10 Osaka herkent mentale problemen Van de Zandschulp: 'Verzamel goede mensen om je heen'

Een viervoudig grandslamkampioene op het Autotron. Naomi Osaka is komende week een van de attracties op het grastennistoernooi in Rosmalen, het Libéma Open. De 26-jarige superster uit Japan heeft grote doelen.

Het is niet alledaags dat er een tennisster van zo'n statuur naar het bescheiden toernooi in Noord-Brabant komt. Vorig jaar had Venus Williams, iemand met een nog grotere naam in de tennisgeschiedenis, de moeite genomen naar Rosmalen te komen. Het bleef toen bij één optreden van de Amerikaanse.

'Meer grandslamtitels winnen'

Maar Williams was toen 42 jaar, Osaka is met haar 26 jaar in de bloei van haar tennisleven. "Ik wil absoluut nog meer grandslamtoernooien winnen. Ik wil ook absoluut proberen om een nog betere speelster te worden dan ik al was", zegt Osaka in gesprek met de NOS.

"Het is zeker mogelijk", denkt de voormalige nummer één van de wereld. "Geef mij nog wat tijd daar te geraken."

AFP Naomi Osaka

De tweevoudig winnares van zowel de US Open (2018 en 2020) als Australian Open (2019 en 2021) heeft alle reden om te vragen om geduld. Ze is immers van ver gekomen.

Osaka zakte in 2021 en 2022 door mentale problemen op de wereldranglijst. Ze vertelde daar onder meer uitgebreid over in een Netflix-documentaire. In 2023 kwam ze niet actie in verband met de geboorte van haar dochter, in juli van dat jaar.

Anno 2024 is de Japanse, die haar tennisjeugd in de Verenigde Staten doorbracht en in die periode veelal in New York te vinden was, terug op de baan en wil de huidige nummer 125 van de wereld de top weer bestormen.

En dat zit er best in. Osaka dreef Iga Swiatek onlangs in de tweede ronde op Roland Garros nog tot het uiterste. De Japanse kwam zelfs op matchpoint tegen de latere winnares uit Polen.

"Die partij tegen Swiatek voelde niet zozeer als een nederlaag. Ik vond het al een geweldig gevoel om een matchpoint tegen haar te hebben", kijkt Osaka terug op het toptreffen op het Franse gravel. "Ik was zo geconcentreerd dat ik niet eens op de score lette in de wedstrijd."

In mentaal opzicht gaat het volgens Osaka ook een stuk beter met haar. Een dergelijke nederlaag zoals tegen Swiatek kan ze veel beter relativeren. Neem elke dag zoals die komt, is haar credo.

Dat blijkt ook wel uit hoe Osaka zich laat interviewen. Ze tovert hier en daar een glimlach tevoorschijn en lijkt het naar haar zin te hebben.

De Japanse neemt ook de tijd voor ontspanning. Zo gaat ze zondagmiddag naar een theatervoorstelling in Eindhoven, waar ze hoogstwaarschijnlijk betrekkelijk anoniem over straat kan gaan. Even weg van het tennis.

AFP Naomi Osaka (zwart shirt) feliciteert Iga Swiatek met diens zege op Roland Garros

Botic van de Zandschulp vertelde onlangs op Roland Garros tegenover de NOS over zíjn mentale problemen. Hij vindt het momenteel ontzettend lastig om zich te motiveren voor wedstrijden.

Van de Zandschulp

Osaka heeft wel een idee wat Van de Zandschulp doormaakt. "Ik weet niet of je het zozeer kunt vermijden. Als het komt, dan komt het. Het is vooral belangrijk dat je veel goede mensen om je heen hebt", zegt ze.

"Het is, denk ik, ook belangrijk dat je je negatieve emoties niet opkropt en dat je er met mensen over kunt praten. En weet ook: iedereen wil je helpen."

Osaka komt, mits de weersomstandigheden het toelaten, vandaag in actie in Rosmalen. De tennisster, die in 2019 voor het laatst een toernooi op gras speelde, neemt het in de eerste ronde op tegen de als vierde geplaatste Belgische Elise Mertens (WTA-32).