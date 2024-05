Reuters Connect

NOS Sport • vandaag, 14:03 • Aangepast vandaag, 20:49 Herboren Osaka mist matchpoint en laat favoriet Swiatek ontsnappen in Parijs

Een herboren Naomi Osaka heeft topfavoriet Iga Swiatek flink laten zweten in de tweede ronde van Roland Garros. De Japanse kwam met 5-2 voor in de derde set, miste een matchpoint op 5-3 en liet de winst daarna door haar vingers glippen: 6-7 (1), 6-1, 5-7.

Alle ogen waren weer gericht op de Poolse nummer één van de wereld. Swiatek won in 2020, 2022 en 2023 in Parijs. Tegen Osaka ging het moeizaam. De Japanse meervoudig winnares van de Australian Open en US Open is zich aan het terugknokken op de wereldranglijst, omdat ze pas begin dit jaar haar rentree maakte na meer dan een jaar afwezigheid.

Ze nam afstand van het tennis omdat ze leed aan depressies en last had van angstaanvallen en blessures. Daarnaast werd ze moeder.

Van tien games wint Swiatek er maar één

Osaka liet woensdag zien het tennis nog lang niet verleerd te zijn. Ze dreef Swiatek in de eerste set al tot een tiebreak, maar daarin was de Poolse oppermachtig: 7-1.

Die tiebreak leek iets te triggeren bij de Japanse voormalig sterspeelster. Osaka brak Swiatek meteen twee keer in de tweede set en liep uit naar een 6-1 setwinst.

De Poolse was het helemaal kwijt en wist in tien games er zelf maar één te winnen. Dat zorgde ervoor dat Osaka ook in de derde set weer snel een grote voorsprong te pakken had: 1-4.

Maar de Japanse kon de verrassing niet compleet maken. Ze maakte het toch weer spannend door op 5-3 haar eigen servicegame in te leveren en deed dat nog een keer op 5-5. Zo ontsnapte Swiatek alsnog en houdt de Poolse zicht op een mogelijke nieuwe eindzege in Frankrijk.

Tsitsipas naar derde ronde

Bij de mannen plaatste Stefanos Tsitsipas zich als eerste voor de derde ronde. De 25-jarige Griek nam snel afstand van leeftijdsgenoot Daniel Altmaier, kreeg het daarna lastig met de Duitser: 6-3, 6-2, 6-7 (2), 6-4.

EPA Stefanos Tsitsipas

De eerste twee sets van Tsitsipas, drie jaar geleden verliezend finalist in Parijs, waren indrukwekkend. De nummer negen van de wereldranglijst verkeert in goede vorm. Hij won het toernooi van Monte Carlo, haalde de eindstrijd in Barcelona en was kwartfinalist in Rome.

Tsitsipas raasde tegen Altmaier in dertig minuten naar een 1-0 voorsprong in sets en stond daarna al vlot twee breaks voor in de tweede set, maar de Duitse nummer 83 van de wereld stond niet toe dat Tsitsipas de wedstrijd snel kon afronden.

Altmaier, die vorig jaar in de tweede ronde Jannik Sinner uitschakelde op op het gravel in Parijs, verkleinde zijn achterstand en hoopte op een nieuwe stunt. Tsitsipas leek even gefrustreerd, maar in de vierde set stelde de Griek orde op zaken.

Jabeur en Gauff winnen

De als achtste geplaatste Ons Jabeur wist bij de vrouwen met de nodige moeite om de derde ronde te halen. De Tunesische won met 6-3, 1-6, 6-3 van Camila Osorio (WTA-77).

Jabeur haalde in 2022 de eindstrijd op Wimbledon en de US Open en stond ook vorig jaar in de finale op Wimbledon. Dit seizoen worstelt ze met blessures en met haar vorm, waardoor ze op weg naar dit toernooi pas zes partijen won.

Ook Coco Gauff haalde de derde ronde in Parijs, al kreeg ze het niet cadeau tegen Tamara Zidansek. De Amerikaanse nummer drie van de wereld won uiteindelijk wel met 6-3, 6-4 van de Sloveense.

Roland Garros bij de NOS In Parijs wordt tot en met 9 juni op Roland Garros het tweede grandslamtoernooi van het jaar gespeeld. De NOS is aanwezig voor interviews en achtergrondverhalen en zal ook samenvattingen laten zien van de belangrijkste wedstrijden.