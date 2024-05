Tennisser Goffin klaar met publiek op Roland Garros: 'Werd zelfs kauwgom gegooid'

Volgens Goffin, die de partij overigens wel won, is het vooral een Frans probleem. "Het is natuurlijk niet het geval op Wimbledon en ook niet in Australië en op de US Open. Daar is het vrij rustig. Hier is het echt een ongezonde sfeer", stelt hij. "Het is de laatste twee jaar echt wel erger geworden hier in Frankrijk. Het is niet meer respectvol."