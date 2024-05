NOS Sport • vandaag, 22:20 • Aangepast vandaag, 23:17 Wisselvallige Griekspoor door op Roland Garros, maar speelt wel met pijnstillers

Tallon Griekspoor heeft dinsdagavond de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 27-jarige Haarlemmer leverde één set in tegen MacKenzie McDonald, de mondiale nummer 74, en won met 6-3, 6-4, 1-6, 6-2.

Griekspoor vertelde na afloop dat hij de vorige week opgelopen blessure aan zijn rechterarm momenteel redelijk onder controle heeft. "Nu voelt de arm goed. Ik ben de wedstrijd goed doorgekomen, dat was het belangrijkste vandaag", zei hij.

Afmelding dubbelspel

Maar de kwetsuur is wel dusdanig serieus dat Griekspoor heeft besloten om zich terug te trekken voor het dubbelspel met zijn goede vriend Bart Stevens. De twee zouden woensdag in actie komen. "Ik denk dat ik woensdag helemaal niet speel om de arm rust te geven. Het is even niet anders..."

Griekspoor speelde zijn partij tegen McDonald ook met pijnstillers. Hij had het in het begin van de wedstrijd even moeilijk en kreeg bij een 1-1 stand al een break om zijn oren van de 29-jarige Amerikaan, die dit jaar nog geen enkele wedstrijd won.

Zijn volgende servicebeurt begon Griekspoor, de nummer 25 van de wereld, met een dubbele fout. Hij wist die fout te repareren, sleepte de game alsnog binnen en vond vervolgens zijn draai op het gravel van Parijs.

De Jong woensdagmiddag tegen Alcaraz Jesper de Jong speelt woensdagmiddag op Roland Garros op het Court Philippe Chatrier tegen Carlos Alcaraz. De Jong en de Spaanse nummer drie van de wereld vormen de tweede partij van de dag op het centercourt. Om 12.00 uur begint de eerste wedstrijd. De Jong is de enige Nederlander die woensdag in actie komt in het enkelspel.

In set twee pakte Griekspoor meteen door en plaatste op 1-1 de eerste break. Op 4-1 verslapte de Nederlander iets en leverde hij zijn service in, maar herpakte zich direct en brak terug. In het vervolg van de tweede set kwam Griekspoor niet meer in de problemen.

Maar in de derde set waren de rollen plots omgekeerd. Griekspoor werd slordiger en maakte flink wat dubbele fouten, terwijl McDonald juist minder fouten maakte. Griekspoor pakte slechts één game.

Ook in de vierde set had Griekspoor het aanvankelijk moeilijk. Hij leverde bij een 1-1 stand zijn service in, maar knokte zich snel terug. Griekspoor brak McDonald op love, waarna het verzet van de Amerikaan gebroken was.

Griekspoor blij met winst, maar had gevoelige arm meer willen sparen

Griekspoor gaf toe dat hij het karwei liever in drie sets had afgemaakt. "Ik had in het begin misschien het gevoel dat ik de wedstrijd niet kon verliezen, waardoor ik te hebberig werd. Ik maakte het daar te moeilijk voor mezelf", erkende hij. "Ik ben blij dat ik in de vierde set weer snel bij de les was."

Griekspoor speelt nu in de tweede ronde tegen de 22-jarige Italiaan Luciano Darderi, de nummer 40 van de wereld die in 2024 vrijwel alleen maar toernooien op gravel heeft gespeeld.

"Hij is dit jaar een beetje uit het niets omhoog gekomen. Hij zal heel veel dingen op gravel goed doen, maar het zal voor hem wel nieuw zijn om een wedstrijd om drie gewonnen sets te spelen. Aan mij om die ervaring te gebruiken."

'Hoop dat Botic zijn geluk op de tennisbaan weer vindt' Griekspoor zegt het "moeilijk" te vinden om zijn trainingsmaat en Davis Cup-ploeggenoot Botic van de Zandschulp te zien worstelen met diens mentale gezondheid op de tennisbaan. "Ik weet niet of Botic nou openhartig is of dat het paniek is, maar het is misschien wel goed dat hij zich een keer uitspreekt. Dan is het ook wel een keer tijd om er echt wat aan te doen", vindt Griekspoor. "Ik hoop vooral dat hij het heel snel weer op de rit krijgt. Dit gun je niemand, zeker een landgenoot niet. Ik heb hem ook in de Davis Cup nodig", zegt Griekspoor met een kwinkslag. "Ik hoop gewoon voor hem dat hij snel weer zijn geluk op de tennisbaan weet te vinden. Ik heb plezier in wat ik doe, ik hoop dat hij dat plezier ook weer vindt. Het is pijnlijk, zeker ook omdat hij zo goed kan tennissen."

AFP Novak Djokovic

Novak Djokovic rekende in de eerste ronde in drie sets af met de Fransman Pierre-Hugues Herbert. De nummer een van de wereld was met 6-4, 7-6 (3), 6-4 te sterk voor de mondiale nummer 142.

Djokovic moest zich wel flink inspannen tegen de Fransman, die met een wildcard werd toegelaten. De partij duurde ruim tweeënhalf uur. Op het eerste matchpoint dat Djokovic kreeg, produceerde Herbert een dubbele fout.

"De omstandigheden zijn wat zwaarder in de avond en het was een lange dag wachten. Maar het was goed om na twaalf maanden weer terug te zijn op een baan waar ik speciale herinneringen aan bewaar", zei de Serviër na afloop.

Ook Ruud soepel naar tweede ronde

Casper Ruud drong met groot gemak door tot de tweede ronde van het graveltoernooi van Roland Garros. De Noor was met 6-3, 6-4, 6-3 een maat te groot voor de Braziliaanse qualifier Felipe Meligeni Alves.