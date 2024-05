Coach mentaal vermoeide Van de Zandschulp strijdbaar: 'Hij doet ook goede dingen'

volgt Roland Garros in Parijs

Veel praten, hard blijven werken en het plezier proberen terug te vinden. Coach Peter Lucassen blijft hoopvol dat de mentale vermoeidheid bij zijn pupil Botic van de Zandschulp, die hardop twijfelt over zijn tennisloopbaan, wordt verholpen.

Van de Zandschulp (28) zette na zijn verloren partij tegen de Italiaan Fabio Fognini een groot vraagteken achter het voorzetten van zijn carrière. "Of ik aan stoppen denk? Wie weet, wie weet", zei de tennisser.

"Ik denk dat je plezier moet hebben in alles wat je doet. Natuurlijk heeft iedereen mindere dagen, maar als het er te veel worden, moet je wel vraagtekens zetten", zei de zichtbaar emotionele Van de Zandschulp.

Opgetrokken wenkbrauwen

Lucassen reageerde aanvankelijk met opgetrokken wenkbrauwen toen hij vannacht de reactie van zijn pupil vernam. "Natuurlijk ben je eerst verrast, maar Botic is iemand die alles uit zichzelf wil halen. Dus gisteren was een enorme teleurstelling", vertelt de coach.

Lucassen en Van de Zandschulp werken sinds het masterstoernooi van Madrid van dit jaar weer samen, nadat de twee in 2021 en 2022 al eerder een lange periode met elkaar hadden gewerkt.

Van de Zandschulp is ondertussen afgezakt naar de 102de plaats op de wereldranglijst en kwam dit seizoen nog bij geen enkel toernooi voorbij de tweede ronde, al speelden zware lotingen hem dit jaar ook parten. "Botic heeft een moeilijke periode doorgemaakt", weet Lucassen.

"De mensen om hem heen proberen hem daarbij te helpen, daar is hij zelf ook mee bezig. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Ik denk dat hij de voorbije weken ook goede dingen heeft laten zien. Hij staat dan lekker te trainen en dan zie ik dat hij goed bezig is."

"Botic hoopt dan ook dat partijen zoals die van maandag beter verlopen, maar dat is nog een karwei waarmee hij aan de slag moet gaan", legt Lucassen uit.

De Brabander, die als een ervaren tenniscoach geldt met behoorlijk wat ervaring in onder meer de Verenigde Staten, klinkt in zijn toelichting optimistisch, wat uiteraard ook van een coach mag worden verwacht.

Maar zijn woorden staan in contrast met de terneergeslagen indruk die Van de Zandschulp maandagavond maakte. "Botic gaat hier eerst nog dubbelen met Robin Haase en na Roland Garros gaan we kijken hoe we de komende periode invullen", aldus Lucassen.