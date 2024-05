NOS Sport • vandaag, 17:58 Rus verslaat op Roland Garros voormalig wereldtopper Kerber: 'Tactisch klopte het'

0:53 Rus verslaat op Roland Garros voormalig wereldtopper Kerber

Arantxa Rus is knap doorgedrongen tot de tweede ronde van Roland Garros. De Nederlandse was in Parijs voormalig wereldtopper Angelique Kerber met 6-4, 6-3 de baas.

De 36-jarige Duitse was in 2016 nummer een van de wereld en won drie keer een grandslamtoernooi. Na wat mindere jaren en anderhalf jaar zwangerschapsverlof keerde ze dit jaar terug en is ze nu de nummer 232. Onlangs boekte ze alweer een zege op toptienspeelster Jelena Ostapenko.

Rus, de mondiale nummer 50, speelde echter zeer sterk en pakte in beide sets snel een break. Kerber, die luid werd aangemoedigd, brak beide keren terug, maar Rus gooide er nog een schepje bovenop en met venijnig tennis sloeg ze zich naar de winst.

Tactisch plan

"Ik ben hier heel blij mee. Ik had me goed voorbereid en dat kwam ook zo precies uit", stelde Rus na afloop tevreden vast. "Ik begon ook goed en speelde zeer aanvallend."

1:57 Rus trots op zege: 'Heb alle grandslamzeges van Kerber op tv gezien'

Volgens Rus was het een vermoeiende dag, omdat het speelschema op dinsdag door de regen in de war werd gegooid. "Het was lang wachten. Speel je wel? Speel je niet? En toen werd onze wedstrijd naar voren gehaald", vertelde Rus. "Maar ik stond er meteen, dat was wel heel belangrijk."

Volgende ronde: Rybakina

In de tweede ronde zal Rus vast meer tegenstand ondervinden van Jelena Rybakina. De nummer vier van de wereld was snel klaar met de Belgische Greet Minnen (WTA-85): 6-2, 6-3.

Rybakina is de Wimbledon-kampioene van 2022 en haalde in 2023 de finale van de Australian Open. Op Roland Garros is een kwartfinale in 2021 haar beste resultaat tot nu toe.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Rus in de tweede ronde staat van Roland Garros. Ze reikte toen tot de vierde ronde.