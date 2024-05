Regen zit Rus en Griekspoor dwars op Roland Garros, Rybakina met gemak door

Jelena Rybakina heeft in een vloek en een zucht de tweede ronde bereikt van het toernooi op Roland Garros. De nummer vier van de wereld was snel klaar met Greet Minnen (WTA-85): 6-2, 6-3.

In de volgende ronde treft de Kazachse de winnares van het duel tussen Arantxa Rus en de Duitse Angelique Kerber, maar de regen is voorlopig spelbreker in Parijs, waar slechts twee overdekte banen beschikbaar zijn.

Goed begin Minnen

Rybakina had de twee eerdere confrontaties met de twee jaar oudere Vlaamse gewonnen. Minnen had bovendien bij haar drie eerdere deelnames de eerste ronde niet overleefd. De vooruitzichten op een stunt waren dus niet best, maar in de eerste game wist Minnen haar opponente op love gebroken.