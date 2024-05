Getty Images

NOS Sport • vandaag, 19:58 Even dacht De Jong dat hij Alcaraz kon pakken: 'Toen kwamen de kwaaltjes'

Heel even dacht Jesper de Jong vandaag terug aan zijn jeugddromen. Wat zou hij graag op een van de grootste tennistoernooien op een hoofdbaan willen spelen tegen een wereldtopper.

"Die dromen komen nu uit en dat geeft heel veel kippenvel", zegt de tennisser uit Hoofddorp, nadat hij het Carlos Alcaraz heel moeilijk had gemaakt op het centrecourt van Roland Garros. Winnen lukte hem alleen niet.

Maar na een nederlaag in vier sets, kan De Jong daar niet echt rouwig om zijn. "Ik word wel een hele erge perfectionist als ik hier teleurgesteld over zou zijn. Maar ja, er had inderdaad wel meer ingezeten. Ik had er meer uit kunnen halen", stelt de nummer 176 van de wereld.

Via drie kwalificatiewedstrijden, die hij glansrijk won, en een prachtige zege op top 40-speler Jack Draper verkreeg de 23-jarige De Jong toegang tot de meest felbegeerde baan in Parijs, het Court Philippe Chatrier.

'Zenuwen meteen weg'

Dat moest tot dinsdagavond nog even goed tot hem doordringen. "Ik lag met mijn vriendin in bed en we waren naar Djokovic aan het kijken. Toen dacht ik: ik sta daar morgen. Dat besef je niet echt, dus ik heb het wel tien keer tegen mezelf gezegd."

4:01 De Jong met opgeheven hoofd uit Parijs na duel met Alcaraz: 'Trots op mezelf'

Eenmaal op de baan liet De Jong zich zien. De eerste twee games gingen direct naar de Nederlander. "Daarmee waren mijn zenuwen ook meteen weg. Als ik 4-0 had achter gestaan, dan had ik meer zenuwen gekregen om een mogelijke afstraffing. Maar de manier waarop ik speelde was goed."

Zelfs zo goed dat de Nederlander de derde set overtuigend van de Spanjaard wist af te snoepen. Daarna brak hij in de vierde set Alcaraz twee keer. "Toen heb ik wel even gedacht dat ik hem ook kon pakken, honderd procent. Maar toen kwamen er wat fysieke kwaaltjes."

Verkouden

De debutant in Parijs heeft last van een verkoudheid deze week. Na de lange partij tegen Draper werd De Jong wat ziekjes. "Ik heb maar een half uur getennist na die partij in de vorige ronde."

De Jong moest toezien hoe Alcaraz uiteindelijk zijn droom, waarin hij won van de Spanjaard, in duigen sloeg. "Maar ik vertrek nu met een glimlach. Ik ga hier met opgeheven hoofd weg en ben heel trots op mezelf. Ik ga dat toch even vieren met iedereen die hier voor mij was."

1:01 De Jong laat Alcaraz flink zweten op Roland Garros, maar verliest wel