ANP Het gras in Rosmalen werd maandag afgedekt wegens de regen

NOS Sport • vandaag, 20:10 Guur weer teistert openingsdag tennistoernooi Rosmalen: 'Dak kost tientallen miljoenen' Franklin Stoker volgt in Rosmalen de Libéma Open

De openingsdag van het tennistoernooi in Rosmalen is bijna helemaal in het water gevallen. Door aanhoudende regenval is er maandag maar relatief kort gespeeld.

Na uren van uitstel begonnen omstreeks 15.30 uur de eerste wedstrijden op het Autotron. Maar rond 19.00 uur begon het opnieuw te regenen en werden de partijen stilgelegd.

Zo konden de Nederlanders Tim van Rijthoven, die na een blessureperiode van vijftien maanden zijn langverwachte rentree maakte, en Suzan Lamens hun partijen niet afmaken en komen ze dinsdag terug voor het restant.

Guur weer

Hoewel de meteorologische zomer op 1 juni is begonnen, waren de omstandigheden op het Autotron ronduit guur. Met een temperatuur van rond de 11 graden verschenen veel tennissers begrijpelijkerwijs met lange mouwen of een legging op de baan.

Fatsoenlijk tennissen was er vaak ook niet bij voor de spelers, want behalve het vochtige weer blies ook een stevige wind de vele tactieken in de war.

NOS Niet alle hekken waren in Rosmalen bestand tegen de windstoten die soms over het tennispark raasden

Regen en Rosmalen is geen ongewone combinatie. Het toernooi heeft vaker last gehad van slechte weersomstandigheden.

De finale van de editie uit 2016 werd bijvoorbeeld om die reden zelfs op maandag afgemaakt. De Fransman Nicolas Mahut won destijds ten koste van de Luxemburger Gilles Muller de uitgestelde eindstrijd. Maar dat blijkt een uitzondering.

De 32-jarige geschiedenis van het toernooi leert namelijk dat het evenement vrijwel altijd op tijd is afgerond. Soms op het nippertje, zoals in 2023 toen Tallon Griekspoor omstreeks 20.30 uur zijn titel in Rosmalen veiligstelde. Ook toen zorgde regenval voor vertraging.

Natuurlijk, een regendag is vervelend voor de spelers en met name het publiek, maar de aantallen verregende dagen blijven volgens toernooidirecteur Marcel Hunze binnen de perken. "Over het algemeen hebben we per editie één dag, maximaal twee dagen waarop het qua weer tegenvalt", vertelt hij.

We hebben zeker weleens naar de optie van een dak gekeken. Toernooidirecteur Marcel Hunze van het tennistoernooi in Rosmalen

Hunze zegt overigens dat er in het verleden wel serieus is nagedacht over de optie van een overdekte baan in Rosmalen, iets waar bijvoorbeeld de vier grandslamtoernooien wel over beschikken.

Dak op centre court

De mogelijkheid van een dak is commercieel interessant voor een tennistoernooi, aangezien het publiek en televisiepartijen elke dag verzekerd zijn van een aantal wedstrijden. Ook zijn de omstandigheden voor de tennissers dan een stuk vriendelijker.

Dit idee heeft volgens Hunze in financieel opzicht veel voeten in de aarde. "De consequentie is dat je dan een permanent stadion moet bouwen. Dat zou dan op meerdere momenten in het jaar een functie moeten hebben", zegt de directeur, die al sinds 1997 in die hoedanigheid aan het toernooi is verbonden.

"Kijk bijvoorbeeld naar het grastoernooi van Halle (in Duitsland, red.). Daar worden op andere momenten in het jaar bijvoorbeeld concerten gegeven."

ANP Suzan Lamens tijdens haar afgebroken eerste ronde tegen de Amerikaanse Bernarda Pera

"We hebben zeker weleens naar de optie van een dak gekeken, maar als je ziet hoeveel tientallen miljoenen aan investeringen hiermee gemoeid zijn, dan is het aantal momenten in Rosmalen te mager om hier ook andere dingen te organiseren", aldus Hunze.

Tijdelijke overkapping

Volgens Hunze is er in het verleden ook nagedacht over de mogelijkheden van een tijdelijke overkapping op het centre court. "Niets is onmogelijk, maar het zou wel veel ruimte in beslag nemen", zegt. hij. Het huidige centre court in Rosmalen is nu omgeven met shops en andere promotionele activiteiten.

"En bij goed weer kun je zo'n constructie niet binnen een mum van tijd weghalen", voegt Hunze eraan toe. "We hebben dus zeker over dit onderwerp nagedacht, maar nog geen briljante oplossing gevonden."

Dak of geen dak, het tennistoernooi van Rosmalen wordt dinsdag vervolgd. Er is dan opnieuw kans op regen, maar de voorspellingen zijn wel gunstiger dan maandag.

Behalve Van Rijthoven zullen dan - als het weer meewerkt - onder anderen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Arantxa Rus en Naomi Osaka in actie komen.