ANP Gijs Brouwer

NOS Sport • vandaag, 18:26 Brouwer en Vedder in hoofdtoernooi Rosmalen; zeven Nederlanders in enkelspel

Het tennistoernooi van Rosmalen bevat komende week liefst zeven Nederlandse deelnemers in het enkelspel. Gijs Brouwer en Eva Vedder haalden zondag via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de het Libéma Open.

Brouwer was op het Brabantse gras in de laatste kwalificatieronde te sterk voor de Chileen Cristian Garin: 6-4, 4-6, 7-6 (3). Garin haalde in 2022 nog de kwartfinales op Wimbledon. Brouwer, de nummer 241 van de wereldranglijst, speelt in de eerste ronde tegen de Tsjech Jakub Mensik (ATP-76).

Later op de dag verzekerde ook Eva Vedder zich van een plek in het hoofdtoernooi. In de laatste kwalificatieronde zag zij de Duitse Eva Lys opgeven. Vedder, de nummer 395 van de wereld, had de eerste set met 6-3 gewonnen.

Libéma Open live bij de NOS Wedstrijden van de Nederlandse tennissers op het Centre Court van het grastoernooi van Rosmalen - de Libéma Open - zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Maandag speelt Tim van Rijthoven de tweede wedstrijd na 11.00 uur tegen de Belg Zizou Bergs.

Vedder speelt maandag in de eerste ronde tegen de Canadese Bianca Andreescu (WTA-228), die in 2019 de US Open wist te winnen. Andreescu zakte daarna door blessureleed af op de wereldranglijst.

Rentree Van Rijthoven

Titelverdediger Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven waren al zeker van deelname aan het grastoernooi op het Autotron, net als Arantxa Rus en Suzan Lamens.

Van Rijthoven, die het toernooi in 2022 won en nu meedoet met een wildcard na een lange periode van blessureleed, en Lamens komen net als Vedder op maandag in actie.

ANP Tim van Rijthoven