Libéma Open verliest met geblesseerde Medvedev zijn belangrijkste publiekstrekker

Het tennistoernooi in Rosmalen begint op 8 juni en is te volgen bij de NOS. Vanaf maandag 10 juni wordt dagelijks een wedstrijd uitgezonden via livestreams op NOS.nl en in de NOS-app. De finales zijn op zondag16 juni.

"Zoals ik in het verleden vaak heb gezegd, is Libéma Open een geweldig toernooi en een goede voorbereiding op het grasseizoen. Helaas heeft mijn lichaam op dit moment rust nodig. Ik doe er alles aan om terug te keren op de tour."

Volgend jaar

Medvedev was als nummer vijf van de wereld de beste speler die de Libéma Open had weten te strikken. De Rus, die in 2022 de finale verloor van Tim van Rijthoven, heeft toegezegd volgend jaar weer van de partij te zijn in Rosmalen.

De Minaur, die in het later vandaag in de kwartfinales van Roland Garros op moet nemen tegen Alexander Zverev, is de hoogstgeplaatste speler bij de Libéma Open. Dankzij zijn prestaties in Parijs zal hij vanaf volgende week in de top tien van de wereldranglijst staan.