Medvedev wint met moeite van Machác, Belg Bergs weert zich kranig tegen Dimitrov

Daniil Medvedev heeft voor de derde keer in acht deelnames de achtste finales bereikt op Roland Garros. De als vijfde geplaatste Rus, die in het verleden ook vijf keer in de eerste schifting achterbleef, won met 7-6 (4), 7-5, 1-6, 6-4 van Tomás Machác.