Waarom Zverev ondanks mishandelingszaak gewoon tegen Griekspoor tennist

Dat Alexander Zverev morgen 'gewoon' weer het gravel van Roland Garros betreedt, voor zijn partij in de derde ronde tegen Tallon Griekspoor, is niet zo vanzelfsprekend. De 27-jarige Duitser wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van mishandeling. Vandaag begon in Duitsland zijn beroepszaak.

Zverev, een van de titelfavorieten in Parijs en de speler die maandag Rafael Nadal uitschakelde, was niet aanwezig in de rechtszaal in Berlijn.

De Duitse nummer vier van de wereld werd in oktober 2023 aangeklaagd door Brenda Patea. Hij zou haar in 2020 tijdens een ruzie in het trappenhuis van een appartementencomplex in Berlijn tegen de muur hebben geduwd en met twee handen hebben gewurgd.

Patea, in Duitsland bekend geworden van het tv-programma 'Germany's Next Top Model 2017', deed aangifte, waarna een Duitse rechter Zverev een boete van 450.000 euro oplegde. "Complete bullshit", volgens de tennisser, die de beschuldigingen ontkent en in beroep is gegaan.

'Grenzeloos shoppen' en 'ruïneren'

Terwijl Zverev vanmiddag in Parijs een training afwerkte, ontkende zijn advocaat in een rechtszaal in Berlijn op dag één van het proces alle aantijgingen. Uit foto's, video's en getuigenverklaringen over de dagen na de vermeende aanval zou de onschuld van de tennisser blijken.

Ook benadrukte Zverevs advocaat dat Patea uitermate geïnteresseerd was in een jetsetleven en dat zij zich vooral bezighield met het vergroten van haar aantal volgers op Instagram, "grenzeloos shoppen" en hippe feestjes.

AFP Brenda Patea bij de rechtbank in Berlijn

Patea's advocaten wijzen op de dagenlange fysieke klachten die de vrouw aan het incident overhield en spreken van opzettelijk "vermoeien, ruïneren, bedreigen en psychologisch onder druk zetten" door het kamp-Zverev.

Zverevs en Patea's advocaten waren het aan het eind van de dag toch nog even eens. Zverevs raadsman verzocht de rechter de zaak voortaan achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, omwille van de privacy van Zverev en diens dochter. De advocaten van Patea stemden in. De rechter beslist daar maandag over.

Zverev, die samen met Patea een dochter heeft, was niet verplicht om aanwezig te zijn bij het hoger beroep. Daarom kan de Duitse tennisser morgen gewoon zijn partij tegen Griekspoor spelen in de derde ronde in Parijs.

Afgeleid? 'Totaal niet'

In aanloop naar Roland Garros ging Zverev vorige week in op een vraag of de rechtszaak hem afleidt van het tennis. "Totaal niet. Ik geloof in het Duitse rechtssysteem. Ik weet wat ik gedaan heb en wat ik niet gedaan heb. Dat zal uiteindelijk aan het licht komen en daar heb ik vertrouwen in. Dit proces ga ik niet verliezen. Er is absoluut geen enkele kans. Daarom tennis ik zo kalm."

Ik vind Zverev iemand die stoïcijns en arrogant genoeg is om zich daar niets van aan te trekken Tallon Griekspoor over of zijn tegenstander Zverev last zal hebben van de rechtszaak

Mannelijke tennissers hielden zich eerder dit jaar al opvallend stil over de aantijgingen tegen Zverev. Maar Iga Swiatek, nummer één van de wereld bij de vrouwen, ging wel in op de kwestie. "Het is niet goed dat een speler die aangeklaagd wordt in zekere zin wordt gepromoot", zei de Poolse in januari over het meespelen van Zverev bij de Australian Open.

Geen schorsing

Hogere tennisinstanties laten de situatie voor wat het is. In de gedragscode van de ATP staat dat een speler die is aangeklaagd voor het overtreden van de wet geschorst kan worden. De ATP kiest er dus voor om Zverev niet te schorsen.

Amélie Mauresmo, toernooidirecteur van Roland Garros, zei zondag dat Zverev "mee mag doen in Parijs en onschuldig wordt geacht, zolang de rechtszaak niet is afgerond en er geen vonnis ligt."

2:29 Tevreden Griekspoor kijkt uit naar duel met Zverev: 'Hij is de man in vorm'

Het strafproces zal verspreid over tien zittingsdagen plaatsvinden in mei, juni en juli. Dat betekent dat de zaak ook nog dient tijdens Wimbledon, dat van 1 juli tot 14 juli wordt gespeeld.

Beschuldigingen andere ex

Het is niet de eerste keer dat Zverev van huiselijk geweld wordt beschuldigd. Een andere ex-vriendin, Olya Sharypova, zei in 2021 dat de tennisser meerdere keren gewelddadig tegen haar was. Hij zou haar in het gezicht hebben geslagen en haar gezicht hebben bedekt met een kussen.

Tot een politieonderzoek kwam het in dit geval niet. Wel concludeerde de ATP destijds na eigen onderzoek dat er onvoldoende bewijs was die de aantijgingen ondersteunden. Ondanks de publieke beschuldigingen van zijn ex-vriendinnen werd Zverev in januari van dit jaar door zijn collega-tennissers verkozen tot lid van de ATP-spelersraad.

Zaterdag treft Zverev Griekspoor, die geen andere Zverev verwacht vanwege de zaak. "Het zal vast ergens bij hem meespelen, maar ik vind Zverev ook iemand die stoïcijns en arrogant genoeg is om zich daar niets van aan te trekken. Hij is iemand met ongelooflijk veel zelfvertrouwen. Hij vindt zichzelf heel erg goed, wat hij overigens ook is."

